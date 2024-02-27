На Ростов обрушилась магнитная буря 27 февраля

Возмущения наблюдались до 10 часов утра, из-за чего дончане могли чувствовать общее недомогание, слабость и сонливость. Сейчас состояние магнитосферы пришло в норму, однако дончанам все же рекомендуется не переутомляться, больше отдыхать, гулять на свежем воздухе и избегать курения и употребления кофе и алкоголя, чтобы не создавать нагрузки на свое здоровье.