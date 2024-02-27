На Ростов обрушилась магнитная буря 27 февраля

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Во вторник, 27 февраля, ранним утром на Ростовскую область и Ростов-на-Дону обрушилась магнитная буря. Первые магнитные возмущения стали фиксировать около 06.00 мск, сила геомагнитного возмущения достигла четырех баллов из девяти возможных. К счастью, магнитные возмущения оказались недостаточно сильными, чтобы перешагнуть отметку в пять баллов, где солнечной буре присвоили бы класс G1.
Возмущения наблюдались до 10 часов утра, из-за чего дончане могли чувствовать общее недомогание, слабость и сонливость. Сейчас состояние магнитосферы пришло в норму, однако дончанам все же рекомендуется не переутомляться, больше отдыхать, гулять на свежем воздухе и избегать курения и употребления кофе и алкоголя, чтобы не создавать нагрузки на свое здоровье.
Ранее стало известно, когда ждать потепления в Ростове и Ростовской области.