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Одобрен проект реконструкции дублера Текучевского моста в Ростове-на-Дону

Одобрен проект реконструкции дублера Текучевского моста в Ростове-на-Дону

27 февраля 2024, 07:14
Фото: Яндекс.Карты
Одобрен проект реконструкции дублера Текучевского моста в Ростове-на-Дону
Проект реконструкции моста, который находится в районе улицы Песчаной в Ростове-на-Дону, получил положительное заключение, говорится в Едином государственном реестре заключений.

Здесь говорится о мосте через реку Темерник в створе улицы Песчаной. Сейчас стало известно, проектная документация для проведения работ одобрена.

Напомним, что на улице Песчаной размыло место соединения путепровода с автомобильной дорогой. Это привело к тому, что оказался поврежден тротуар, а также бетонные конструкции и земляное покрытие подхода к мосту.

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Рядом с размытой территорией установлено ограждение, чтобы здесь не ходили люди. Все это произошло уже после того, как одобрили проект.

Предварительно известно, что реконструкция может обойтись в 116 миллионов рублей. Вопросы о выделении средств на эти цели рассмотрят в Гордуме.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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