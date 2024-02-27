Одобрен проект реконструкции дублера Текучевского моста в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Здесь говорится о мосте через реку Темерник в створе улицы Песчаной. Сейчас стало известно, проектная документация для проведения работ одобрена.
Напомним, что на улице Песчаной размыло место соединения путепровода с автомобильной дорогой. Это привело к тому, что оказался поврежден тротуар, а также бетонные конструкции и земляное покрытие подхода к мосту.
Рядом с размытой территорией установлено ограждение, чтобы здесь не ходили люди. Все это произошло уже после того, как одобрили проект.
Предварительно известно, что реконструкция может обойтись в 116 миллионов рублей. Вопросы о выделении средств на эти цели рассмотрят в Гордуме.