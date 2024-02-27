Омбудсмен Гайворонский рассказал, как увеличат часы истории в школах Ростова

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Напомним, что законопроект об увеличении в школах количества часов, отведенных на изучение истории, был опубликован на федеральном портале нормативных правовых документов. Согласно тексту проекта, Минпросвещения России предлагает увеличить объем часов на изучение истории с пятых по девятые классы.
«Образование чутко реагирует на происходящее в мире. Пришло время для того, чтобы больше внимания акцентировать на истории», — отмечает Владимир Гайворонский.
Интересным, по словам эксперта, станет изучение и истории родного края.
«Ростовская область — это самобытный край, богатый традициями. У нас на 100% можно увеличивать часы истории, рассказывая детям о донском крае. Но нужно, чтобы новации взвесили и оценили эксперты. Ведь ребята к ОГЭ, ЕГЭ готовятся по одним учебным планам, а теперь они изменятся. Соответственно, придется изменять подходы к аттестациям», — предупреждает собеседник.
По данным спикера, в 2024 году перемен в учебном процессе не произойдет. Увеличение часов истории планируется к 2025 году.
«Еще будут корректировки. Вероятно, кому-то из учителей придется пройти курсы повышения квалификации», — резюмирует Гайворонский.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростове выпустили книгу о людях Нахичевани.