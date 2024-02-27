Омбудсмен Гайворонский рассказал, как увеличат часы истории в школах Ростова

«Ростовская область — это самобытный край, богатый традициями. У нас на 100% можно увеличивать часы истории, рассказывая детям о донском крае. Но нужно, чтобы новации взвесили и оценили эксперты. Ведь ребята к ОГЭ, ЕГЭ готовятся по одним учебным планам, а теперь они изменятся. Соответственно, придется изменять подходы к аттестациям», — предупреждает собеседник.