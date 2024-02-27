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Эксперт рассказал, как планируется увеличить часы истории в школах Ростова

Омбудсмен Гайворонский рассказал, как увеличат часы истории в школах Ростова

27 февраля 2024, 05:05
Фото: 1MI
Эксперт рассказал, как планируется увеличить часы истории в школах Ростова
Увеличение часов истории в школах Ростова пройдет за счет перераспределения часов в цикле гуманитарных дисциплин. Предполагается, что будет сокращен предмет «Обществознание». Раньше так и было, сообщил RostovGazeta председатель Ростовского Облпрофсоюза образования Владимир Гайворонский.

Напомним, что законопроект об увеличении в школах количества часов, отведенных на изучение истории, был опубликован на федеральном портале нормативных правовых документов. Согласно тексту проекта, Минпросвещения России предлагает увеличить объем часов на изучение истории с пятых по девятые классы.

«Образование чутко реагирует на происходящее в мире. Пришло время для того, чтобы больше внимания акцентировать на истории», — отмечает Владимир Гайворонский.

В школах Ростова могут увеличить количество часов на изучение истории
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Интересным, по словам эксперта, станет изучение и истории родного края.

«Ростовская область — это самобытный край, богатый традициями. У нас на 100% можно увеличивать часы истории, рассказывая детям о донском крае. Но нужно, чтобы новации взвесили и оценили эксперты. Ведь ребята к ОГЭ, ЕГЭ готовятся по одним учебным планам, а теперь они изменятся. Соответственно, придется изменять подходы к аттестациям», — предупреждает собеседник.

По данным спикера, в 2024 году перемен в учебном процессе не произойдет. Увеличение часов истории планируется к 2025 году.По данным спикера, в 2024 году перемен в учебном процессе не произойдет. Увеличение часов истории планируется к 2025 году.
По данным спикера, в 2024 году перемен в учебном процессе не произойдет. Увеличение часов истории планируется к 2025 году.
Фото: 1MI

По данным спикера, в 2024 году перемен в учебном процессе не произойдет. Увеличение часов истории планируется к 2025 году.

«Еще будут корректировки. Вероятно, кому-то из учителей придется пройти курсы повышения квалификации», — резюмирует Гайворонский.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Ростове выпустили книгу о людях Нахичевани.

«История, которую можно потрогать»: книгу о людях Нахичевани выпустили в Ростове
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