Откуда брать витамин Д: советы эксперта

«Чтобы понять, нужно ли нам восполнять его, необходимо быть уверенным в необходимости этого. Потому что у человека уровень витамина Д может быть нормальным или недостаточным. Для этого нужно провести анализ крови. Но на самом деле, не всем людям нужно делать такие исследования. Они требуются при определенных заболеваниях и состояниях. Однако практически все люди, начиная с очень юного возраста, должны постоянно принимать добавки витамина Д в виде лекарственных препаратов. Восполнить его в нужном количестве через пищу практически невозможно».