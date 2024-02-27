Откуда брать витамин Д: советы эксперта

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Для начала следует сдать анализы на наличие витамина Д в крови, пишет pravda.ru.
«Чтобы понять, нужно ли нам восполнять его, необходимо быть уверенным в необходимости этого. Потому что у человека уровень витамина Д может быть нормальным или недостаточным. Для этого нужно провести анализ крови. Но на самом деле, не всем людям нужно делать такие исследования. Они требуются при определенных заболеваниях и состояниях. Однако практически все люди, начиная с очень юного возраста, должны постоянно принимать добавки витамина Д в виде лекарственных препаратов. Восполнить его в нужном количестве через пищу практически невозможно».
В теплое время года необязательно принимать витамин Д для тех, кто ежедневно находится на солнце и получает достаточное количество этого витамина.
«Если человек взаимодействует с солнцем с мая по сентябрь и его возраст достаточно молодой, так как старая кожа плохо вырабатывает витамин Д, то летом можно не принимать добавки», — советует эксперт.
Солярий, по словам специалиста, не является хорошей альтернативой естественному источнику витамина Д и аптечным препаратам, содержащим данный органический элемент.