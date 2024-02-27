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Posted Сегодня, 11:51

Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

Откуда брать витамин Д: советы эксперта

27 февраля 2024, 11:51
Преподаватель кафедры эндокринологии МОНИКИ Ирина Крюкова рассказала о том, откуда можно получить витамин Д.

Для начала следует сдать анализы на наличие витамина Д в крови, пишет pravda.ru.

«Чтобы понять, нужно ли нам восполнять его, необходимо быть уверенным в необходимости этого. Потому что у человека уровень витамина Д может быть нормальным или недостаточным. Для этого нужно провести анализ крови. Но на самом деле, не всем людям нужно делать такие исследования. Они требуются при определенных заболеваниях и состояниях. Однако практически все люди, начиная с очень юного возраста, должны постоянно принимать добавки витамина Д в виде лекарственных препаратов. Восполнить его в нужном количестве через пищу практически невозможно».

В теплое время года необязательно принимать витамин Д для тех, кто ежедневно находится на солнце и получает достаточное количество этого витамина.

«Если человек взаимодействует с солнцем с мая по сентябрь и его возраст достаточно молодой, так как старая кожа плохо вырабатывает витамин Д, то летом можно не принимать добавки», — советует эксперт.

Солярий, по словам специалиста, не является хорошей альтернативой естественному источнику витамина Д и аптечным препаратам, содержащим данный органический элемент.

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