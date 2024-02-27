Пельмени могут быть полезны для здоровья

Когда нет времени на готовку, пельмени — отличное решение. И хотя мы обычно думаем, что они не очень полезны, специалист по питанию Маргарита Королева говорит, что в разумном количестве пельмени могут быть полезны для организма. Они дают энергию и насыщают.