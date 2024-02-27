Пельмени могут быть полезны для здоровья

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
Но преимущества этого блюда не заканчиваются на этом. Королева подчеркивает, что белок, который есть в обычных пельменях, помогает чувствовать себя сытым дольше.
Кроме того, эксперт отмечает, что жиры, содержащиеся в пельменях, играют важную роль в нормальном функционировании организма, пишет pravda.ru.
Также врач советует выбирать домашние пельмени, а не покупные. Это дает уверенность в качестве использованного мяса и отсутствии вредных добавок.