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Posted Сегодня, 05:37

Published Сегодня, 05:37

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

Пельмени могут быть полезны для здоровья

27 февраля 2024, 05:37
Когда нет времени на готовку, пельмени — отличное решение. И хотя мы обычно думаем, что они не очень полезны, специалист по питанию Маргарита Королева говорит, что в разумном количестве пельмени могут быть полезны для организма. Они дают энергию и насыщают.

Но преимущества этого блюда не заканчиваются на этом. Королева подчеркивает, что белок, который есть в обычных пельменях, помогает чувствовать себя сытым дольше.

Кроме того, эксперт отмечает, что жиры, содержащиеся в пельменях, играют важную роль в нормальном функционировании организма, пишет pravda.ru.

Также врач советует выбирать домашние пельмени, а не покупные. Это дает уверенность в качестве использованного мяса и отсутствии вредных добавок.

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