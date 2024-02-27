Полицейские Ростовской области стали массово увольняться из-за низких зарплат

По словам Олега Агаркова, главной причиной увольнений и недостатка кадров стала неконкурентоспособная зарплата и свободный рынок труда, позволяющий бывшим полицейским найти работу с высоким зарплатным предложением. При этом зарплата полицейских настолько низкая по сравнению с альтернативными предложениями, что разницу не удается «перекрыть» даже новыми социальными выплатами.