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Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

Полицейские Ростовской области стали массово увольняться из-за низких зарплат

Полицейские Ростовской области стали массово увольняться из-за низких зарплат

27 февраля 2024, 13:15
Фото: 1MI
Полицейские Ростовской области стали массово увольняться из-за низких зарплат

В Ростовской области фиксируют дефицит сотрудников полиции

В Ростовской области фиксируют недостаток сотрудников полиции, дефицит объяснили низкими зарплатами, заявил начальник ростовского Главного управления МВД Олег Агарков.

Агарков в ходе заседания в ЗС Ростовской области рассказал, что в регионе стало не хватать полицейских. За 2023 год дефицит сотрудников правоохранительных органов вырос с 11 до 15,5%.

По словам Олега Агаркова, главной причиной увольнений и недостатка кадров стала неконкурентоспособная зарплата и свободный рынок труда, позволяющий бывшим полицейским найти работу с высоким зарплатным предложением. При этом зарплата полицейских настолько низкая по сравнению с альтернативными предложениями, что разницу не удается «перекрыть» даже новыми социальными выплатами.

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Олег Агарков уточнил, что хуже всего обстоит ситуация с сержантами полиции, которые занимаются охраной общественного порядка. Сотрудники патрульных служб получают 27 тысяч рублей, хотя средняя зарплата по региону — 50 тысяч рублей.

Сейчас донскому правительству предлагают ввести новые выплаты, чтобы привлечь в правоохранительные органы новые кадры.

Ранее инвалид открыл стрельбу по сотрудникам полиции в Ростовской области.

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