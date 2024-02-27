Полицейские Ростовской области стали массово увольняться из-за низких зарплат

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Агарков в ходе заседания в ЗС Ростовской области рассказал, что в регионе стало не хватать полицейских. За 2023 год дефицит сотрудников правоохранительных органов вырос с 11 до 15,5%.
По словам Олега Агаркова, главной причиной увольнений и недостатка кадров стала неконкурентоспособная зарплата и свободный рынок труда, позволяющий бывшим полицейским найти работу с высоким зарплатным предложением. При этом зарплата полицейских настолько низкая по сравнению с альтернативными предложениями, что разницу не удается «перекрыть» даже новыми социальными выплатами.
Олег Агарков уточнил, что хуже всего обстоит ситуация с сержантами полиции, которые занимаются охраной общественного порядка. Сотрудники патрульных служб получают 27 тысяч рублей, хотя средняя зарплата по региону — 50 тысяч рублей.
Сейчас донскому правительству предлагают ввести новые выплаты, чтобы привлечь в правоохранительные органы новые кадры.
Ранее инвалид открыл стрельбу по сотрудникам полиции в Ростовской области.