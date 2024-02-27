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Власти выбрали проектировщика реконструкции Шоссейной в Ростове

К 2026 году в Ростове подготовят проект улицы Шоссейной, которую регулярно топит

27 февраля 2024, 08:46
Фото: Яндекс.Карты
Власти выбрали проектировщика реконструкции Шоссейной в Ростове
Подрядчика для проекта реконструкции улицы Шоссейной выбрали в Ростове, сообщается на портале государственных закупок.

Департамент автомобильных дорог Ростова выбрал проектировщика реконструкции улицы Шоссейной. Им стала компания «Транс-Инжиниринг». Заявленная сумма контракта составляет чуть больше 40 миллионов рублей.

Подрядчик проведет изыскательские работы и подготовить проект, по которому улицу будут расширять до четырех полос. Также на ней появится система ливневой канализации. Шоссейную улицу регулярно подтапливает. Готовить проект «Транс-Инжиниринг» будет до конца декабря 2025 года.

Реконструкция затронет участок от Ворошиловского моста до дома №37а, это район залива Ковш.

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Сервис «Спарк» сообщает, что ООО «Транс-Инжиниринг» зарегистрирована в Ростове 15 лет назад. Основной сферой ее деятельности указана геодезическая. Компания принадлежит Юрию Похожаеву. По данным на 2022 год, чистая прибыль организации составляла 48 миллионов рублей.

Напомним, реконструкция Шоссейной улицы вызывает много споров среди ростовчан. В частности горожане переживают на судьбу рощи на левом берегу, которая входит в зону реконструкции. RostovGazeta ранее подробно рассказывала о проблеме.

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