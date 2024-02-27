К 2026 году в Ростове подготовят проект улицы Шоссейной, которую регулярно топит

Подрядчик проведет изыскательские работы и подготовить проект, по которому улицу будут расширять до четырех полос. Также на ней появится система ливневой канализации. Шоссейную улицу регулярно подтапливает. Готовить проект «Транс-Инжиниринг» будет до конца декабря 2025 года.