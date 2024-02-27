Пулемет, 13 гранатометов и 300 гранат изъяли у жителей Ростовской области

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Правоохранительные органы за год изъяли у местных жителей один пулемет, 13 гранатометов, 238 гранат, 27 тысяч патронов и 37 килограммов взрывчатки. Также конфискованы из нелегального обращения 18 автоматов, 27 винтовок, 82 пистолета.
Олег Агарков подытожил, что в регионе сложилась напряженная оперативная обстановка. Он связывает это с близостью к зоне боевых действий, а также потенциальной угрозой диверсий и терактов. В прошлом году полицейские и сотрудники ФСБ задержали в области 19 человек, замешанных в подготовке указанных противоправных действий.
Ранее глава полиции Ростова Александр Козырев назвал самый криминогенный район города. Он заявил, что преступлений больше в тех районах, где выше плотность населения.