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Пулемет, 13 гранатометов и сотни гранат изъяли у жителей Ростовской области

Пулемет, 13 гранатометов и 300 гранат изъяли у жителей Ростовской области

27 февраля 2024, 08:57
Фото: 1MI
Пулемет, 13 гранатометов и сотни гранат изъяли у жителей Ростовской области
Из незаконного оборота в Ростовской области изъяли 379 единиц оружия в прошлом году, сообщил на заседании Заксобрания начальник ГУ МВД по Ростовской области Олег Агарков.

Правоохранительные органы за год изъяли у местных жителей один пулемет, 13 гранатометов, 238 гранат, 27 тысяч патронов и 37 килограммов взрывчатки. Также конфискованы из нелегального обращения 18 автоматов, 27 винтовок, 82 пистолета.

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Олег Агарков подытожил, что в регионе сложилась напряженная оперативная обстановка. Он связывает это с близостью к зоне боевых действий, а также потенциальной угрозой диверсий и терактов. В прошлом году полицейские и сотрудники ФСБ задержали в области 19 человек, замешанных в подготовке указанных противоправных действий.

Ранее глава полиции Ростова Александр Козырев назвал самый криминогенный район города. Он заявил, что преступлений больше в тех районах, где выше плотность населения.

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