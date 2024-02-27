Пулемет, 13 гранатометов и 300 гранат изъяли у жителей Ростовской области

Олег Агарков подытожил, что в регионе сложилась напряженная оперативная обстановка. Он связывает это с близостью к зоне боевых действий, а также потенциальной угрозой диверсий и терактов. В прошлом году полицейские и сотрудники ФСБ задержали в области 19 человек, замешанных в подготовке указанных противоправных действий.