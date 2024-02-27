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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:09

Updated Сегодня, 14:09

Ростовский банк попал под санкции США

Ростовский банк попал под санкции США

27 февраля 2024, 14:07
Фото: Яндекс.Карты
Ростовский банк попал под санкции США
Банк «Ростфинанс», офис которого находится в Ростове-на-Дону, попал под санкции США, говорится на сайте финансовой организации.

В банке рассказали, что действия США не повлияют на исполнением обязательств перед клиентами. А все подразделения работают в обычном режиме.

«Переводы юрлиц в валюте за пределы страны приостановлены до получения комментариев от банков-контрагентов по завершению взаиморасчетов», — говорится в заявлении банка.

Таганрогский металлургический завод попал под санкции США
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Согласно данным Центробанка, «Ростфинанс» зарегистрирован в 1990 году. В уставе указан адрес — Ростов, улица 1-я Майская.

Ранее Таганрогский металлургический завод попал под санкции США. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого США ввели санкции против строительной компании со штаб-квартирой в Ростове.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону
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