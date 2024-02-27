Ростовский банк попал под санкции США

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
В банке рассказали, что действия США не повлияют на исполнением обязательств перед клиентами. А все подразделения работают в обычном режиме.
«Переводы юрлиц в валюте за пределы страны приостановлены до получения комментариев от банков-контрагентов по завершению взаиморасчетов», — говорится в заявлении банка.
Согласно данным Центробанка, «Ростфинанс» зарегистрирован в 1990 году. В уставе указан адрес — Ростов, улица 1-я Майская.
Ранее Таганрогский металлургический завод попал под санкции США. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого США ввели санкции против строительной компании со штаб-квартирой в Ростове.