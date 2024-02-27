Ростовский гидрометцентр рассказал, какая погода ждет дончан в конце февраля

В последний зимний день, 29 февраля, осадков также не прогнозируется, ветер ослабнет — его скорость составит до 14 метров в секунду. И хотя на севере ночью еще будут держаться 10-градусные морозы, погода будет становиться все теплее, а максимальная температура воздуха составит до +10 градусов.