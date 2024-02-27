Ростовский гидрометцентр рассказал, какая погода ждет дончан в конце февраля

Posted Сегодня, 17:54
Published Сегодня, 17:54
Modified Сегодня, 17:56
Updated Сегодня, 17:56
Метеорологи рассказали, что в среду, 28 февраля, дончан ожидает сухая погода с переменной облачностью и ветром скоростью до 17 метров в секунду. Ночью температура воздуха на севере и востоке упадет до -10 градусов, зато днем воздух начнет стремительно нагреваться и потеплеет до +8 градусов.
В последний зимний день, 29 февраля, осадков также не прогнозируется, ветер ослабнет — его скорость составит до 14 метров в секунду. И хотя на севере ночью еще будут держаться 10-градусные морозы, погода будет становиться все теплее, а максимальная температура воздуха составит до +10 градусов.
Синоптики также предупредили, что 28 февраля на устье реки Дон продолжит понижаться уровень воды, а у Азова он может опуститься до неблагоприятных значений.
Ранее ученые рассказали о всплеске солнечной активности и магнитной буре в Ростове.