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Posted Сегодня, 17:54

Published Сегодня, 17:54

Modified Сегодня, 17:56

Updated Сегодня, 17:56

Ростовский гидрометцентр рассказал, какая погода ждет дончан в конце февраля

Ростовский гидрометцентр рассказал, какая погода ждет дончан в конце февраля

27 февраля 2024, 17:54
Фото: 1MI
Ростовский гидрометцентр рассказал, какая погода ждет дончан в конце февраля

В Ростовской области потеплеет до +10 градусов до 1 марта

В Ростовской области прогнозируют потепление до +10 градусов, об этом сообщили сотрудники Ростовского гидрометцентра.

Метеорологи рассказали, что в среду, 28 февраля, дончан ожидает сухая погода с переменной облачностью и ветром скоростью до 17 метров в секунду. Ночью температура воздуха на севере и востоке упадет до -10 градусов, зато днем воздух начнет стремительно нагреваться и потеплеет до +8 градусов.

На Ростовскую область надвигается потепление до +10 градусов
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В последний зимний день, 29 февраля, осадков также не прогнозируется, ветер ослабнет — его скорость составит до 14 метров в секунду. И хотя на севере ночью еще будут держаться 10-градусные морозы, погода будет становиться все теплее, а максимальная температура воздуха составит до +10 градусов.

Синоптики также предупредили, что 28 февраля на устье реки Дон продолжит понижаться уровень воды, а у Азова он может опуститься до неблагоприятных значений.

Ранее ученые рассказали о всплеске солнечной активности и магнитной буре в Ростове.

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