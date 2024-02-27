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Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

Рыбалка в Ростовской области: лучшие места для хорошего улова весной

Рыбалка в Ростовской области: лучшие места для хорошего улова весной

27 февраля 2024, 07:16
Фото: 1MI
Рыбалка в Ростовской области: лучшие места для хорошего улова весной
В Ростовской области немало мест, где можно отлично порыбачить и отправиться домой с хорошим уловом. Подробнее о них в материале RostovGazeta.

Рыбалка на реке Дон

Одна из самых известных и популярных рек в России среди рыбаков — река Дон. На верхнем Дону хорошие места для рыбалки можно найти в Шолоховском районе, а на нижнем Дону популярен участок в районе Рогожкино. Обычно «мирная» рыба предпочитает места с медленным течением, в то время как хищная рыба выбирает перекаты и места с быстрым течением. Когда наступает холодная погода, щука становится активной по всему Дону. Также до наступления зимы можно ловить судака. В начале осени можно поймать сазана, карпа, карася, леща и буффало.

Сом — одна из наиболее популярных рыб на реке Дон. Этот крупный хищник может достигать длины до 3 метров и весить более 200 кг. Структура его тела напоминает питона — длинное и очень сильное. Особенно выделяется длинный хвост, который иногда составляет половину длины тела. У сома много мелких зубов во рту и две пары усов, но он не имеет чешуи.

Поскольку сом — это преимущественно ночной хищник, его лучше всего ловить ночью. Он обитает в ямах и под корягами. Наиболее благоприятные месяцы для ловли сома — с июля по октябрь.

Поскольку сом — это преимущественно ночной хищник, его лучше всего ловить ночью. Он обитает в ямах и под корягами.Поскольку сом — это преимущественно ночной хищник, его лучше всего ловить ночью. Он обитает в ямах и под корягами.
Поскольку сом — это преимущественно ночной хищник, его лучше всего ловить ночью. Он обитает в ямах и под корягами.
Фото: wikimedia.org

Рыба в Таганрогском заливе

Здесь имеется возможность заняться рыбалкой как с берега, так и с использованием лодки. Большинство рыбаков, предпочитающих находиться у берега, часто ловят бычков и тарань. Однако, для тех, кто мечтает поймать крупную рыбу, такую как судак, лещ или щука, необходимо будет отплыть на лодке и преодолеть некоторое расстояние от берега.

Стоит отметить, что среди всех видов, обитающих в Таганрогском заливе, бычки считаются наиболее популярными. Их можно ловить практически круглогодично и в любой точке залива.

Стоит помнить, что в регионе вводят запреты на вылов рыбы во время нереста и это стоит учитывать, отправляясь на рыбалку.

Рыбалка в Таганрогском заливеРыбалка в Таганрогском заливе
Рыбалка в Таганрогском заливе
Фото: malamash/panoramio/wikimedia.org

Ловля рыбы в Теплом канале

Этот канал пользуется большой популярностью среди местных жителей, особенно зимой. Название канала, видимо, не случайно — его основная функция заключается в отводе нагретой воды от Новочеркасской ГРЭС. Круглый год здесь можно встретить любителей рыбалки с удочками. В канале обитает разнообразная рыба.

Рыбалка на реке Маныч

Левый приток реки Дон, Маныч, берет свое начало в Калмыкии и, протекая через донской регион и Ставропольский край, известен своим разнообразием рыбы. Особенно популярными среди рыбаков являются сом, сазан и лещ.

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Река Маныч протекает через степные районы, ее берега усыпаны камышом. Поэтому рыболовам приходится переносить жаркое лето, характерное для Ростовской области, а также постоянный ветер, присущий степным просторам. Но улов, который удается поймать, стоит всех усилий.

Следует помнить, что ловля рыбы в районе устья Маныча на расстоянии менее 500 метров запрещена.

Следует помнить, что ловля рыбы в районе устья Маныча на расстоянии менее 500 метров запрещена.Следует помнить, что ловля рыбы в районе устья Маныча на расстоянии менее 500 метров запрещена.
Следует помнить, что ловля рыбы в районе устья Маныча на расстоянии менее 500 метров запрещена.
Фото: Oleg Mileev (Kamintsev)/cc by sa 4.0/wikimedia.org

Рыбалка на реке Мертвый Донец

Речке дали мрачное прозвище. Однако здесь очень много рыбы, которая даже привлекает внимание новичков. С весны до конца мая, до того момента, пока вода не начнет цвести, является наиболее активным периодом для карася, уклейки, окуня, рыбца и тараня. Охоту на них ведут как с поплавочной удочкой, так и на донную оснастку.

Как правильно ловить рыбу

Для эффективной ловли рыбы в Ростовской области и соблюдения всех правил.

  1. Избегайте использования сетей для ловли рыбы;
  2. Если планируете на целый день или даже с ночевкой, обязательно возьмите с собой палатку;
  3. Защитите голову головным убором и возьмите запасные перчатки;
  4. Учитывайте, что возле водоемов часто много комаров и мошек, поэтому пригодится сетка и средства от насекомых;
  5. Удостоверьтесь, что у вас есть прочные и подходящие крючки и лески, а также запасные снасти;
  6. Экспериментируйте с различными приманками, чтобы повысить шансы на успешный улов;
  7. Помните о прикормке рыбы, чтобы привлечь ее к вашему месту ловли;
  8. Перед выходом изучите маршрут и обстановку на рыболовном месте.
Как правильно ловить рыбуКак правильно ловить рыбу
Как правильно ловить рыбу
Фото: 1MI

Где запрещено ловить рыбу

В регионе каждый год водится запрет на вылов рыбы в период нереста. Так, в прошлом году с 1 апреля по конец мая действовал запрет на вылов рыбы в реке Аксай с впадающими в нее реками Тузлов, Грушевка и ериком Караич, реке Черкасской с Махинским лиманом. Отдельные ограничения касались вылова щуки с 15 января по 15 апреля из-за ее нерестового периода.

Подводная охота была запрещена с 15 ноября по 31 марта. Лов тарани и плотвы в Азовском море, Таганрогском заливе и реке Дон запрещали с 15 марта по 30 апреля.

Где запрещено ловить рыбуГде запрещено ловить рыбу
Где запрещено ловить рыбу
Фото: 1MI

Ранее стало известно, что в Ростове в реке Дон весной могут появиться морские свиньи. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрогский залив#Рыбалка#Река Дон#Судак#Мертвый Донец#Карась
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