Рыбалка в Ростовской области: лучшие места для хорошего улова весной

Одна из самых известных и популярных рек в России среди рыбаков — река Дон. На верхнем Дону хорошие места для рыбалки можно найти в Шолоховском районе, а на нижнем Дону популярен участок в районе Рогожкино. Обычно «мирная» рыба предпочитает места с медленным течением, в то время как хищная рыба выбирает перекаты и места с быстрым течением. Когда наступает холодная погода, щука становится активной по всему Дону. Также до наступления зимы можно ловить судака. В начале осени можно поймать сазана, карпа, карася, леща и буффало.