Рыбалка в Ростовской области: лучшие места для хорошего улова весной

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
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Одна из самых известных и популярных рек в России среди рыбаков — река Дон. На верхнем Дону хорошие места для рыбалки можно найти в Шолоховском районе, а на нижнем Дону популярен участок в районе Рогожкино. Обычно «мирная» рыба предпочитает места с медленным течением, в то время как хищная рыба выбирает перекаты и места с быстрым течением. Когда наступает холодная погода, щука становится активной по всему Дону. Также до наступления зимы можно ловить судака. В начале осени можно поймать сазана, карпа, карася, леща и буффало.
Сом — одна из наиболее популярных рыб на реке Дон. Этот крупный хищник может достигать длины до 3 метров и весить более 200 кг. Структура его тела напоминает питона — длинное и очень сильное. Особенно выделяется длинный хвост, который иногда составляет половину длины тела. У сома много мелких зубов во рту и две пары усов, но он не имеет чешуи.
Поскольку сом — это преимущественно ночной хищник, его лучше всего ловить ночью. Он обитает в ямах и под корягами. Наиболее благоприятные месяцы для ловли сома — с июля по октябрь.
Здесь имеется возможность заняться рыбалкой как с берега, так и с использованием лодки. Большинство рыбаков, предпочитающих находиться у берега, часто ловят бычков и тарань. Однако, для тех, кто мечтает поймать крупную рыбу, такую как судак, лещ или щука, необходимо будет отплыть на лодке и преодолеть некоторое расстояние от берега.
Стоит отметить, что среди всех видов, обитающих в Таганрогском заливе, бычки считаются наиболее популярными. Их можно ловить практически круглогодично и в любой точке залива.
Стоит помнить, что в регионе вводят запреты на вылов рыбы во время нереста и это стоит учитывать, отправляясь на рыбалку.
Этот канал пользуется большой популярностью среди местных жителей, особенно зимой. Название канала, видимо, не случайно — его основная функция заключается в отводе нагретой воды от Новочеркасской ГРЭС. Круглый год здесь можно встретить любителей рыбалки с удочками. В канале обитает разнообразная рыба.
Левый приток реки Дон, Маныч, берет свое начало в Калмыкии и, протекая через донской регион и Ставропольский край, известен своим разнообразием рыбы. Особенно популярными среди рыбаков являются сом, сазан и лещ.
Река Маныч протекает через степные районы, ее берега усыпаны камышом. Поэтому рыболовам приходится переносить жаркое лето, характерное для Ростовской области, а также постоянный ветер, присущий степным просторам. Но улов, который удается поймать, стоит всех усилий.
Следует помнить, что ловля рыбы в районе устья Маныча на расстоянии менее 500 метров запрещена.
Речке дали мрачное прозвище. Однако здесь очень много рыбы, которая даже привлекает внимание новичков. С весны до конца мая, до того момента, пока вода не начнет цвести, является наиболее активным периодом для карася, уклейки, окуня, рыбца и тараня. Охоту на них ведут как с поплавочной удочкой, так и на донную оснастку.
Для эффективной ловли рыбы в Ростовской области и соблюдения всех правил.
В регионе каждый год водится запрет на вылов рыбы в период нереста. Так, в прошлом году с 1 апреля по конец мая действовал запрет на вылов рыбы в реке Аксай с впадающими в нее реками Тузлов, Грушевка и ериком Караич, реке Черкасской с Махинским лиманом. Отдельные ограничения касались вылова щуки с 15 января по 15 апреля из-за ее нерестового периода.
Подводная охота была запрещена с 15 ноября по 31 марта. Лов тарани и плотвы в Азовском море, Таганрогском заливе и реке Дон запрещали с 15 марта по 30 апреля.
Ранее стало известно, что в Ростове в реке Дон весной могут появиться морские свиньи. Материал на эту тему читайте по ссылке.