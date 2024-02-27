Силовики накрыли банду «коммунальщиков», разводивших ростовчан на дорогой ремонт

Подозреваемые названивали жителям Ростова и представлялись сотрудниками коммунальных служб и предупреждали о необходимости срочно проверить электрооборудование и стеклопакеты. Затем мошенники приходили домой к ростовчанам и делали вид, что нашли неисправности. Они заставляли людей подписывать фиктивный договор на оказание услуг по завышенным ценам. После этого подставные коммунальщики либо меняли исправное оборудование, либо вообще ничего не делали.