Силовики накрыли банду «коммунальщиков», разводивших ростовчан на дорогой ремонт

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Подозреваемые названивали жителям Ростова и представлялись сотрудниками коммунальных служб и предупреждали о необходимости срочно проверить электрооборудование и стеклопакеты. Затем мошенники приходили домой к ростовчанам и делали вид, что нашли неисправности. Они заставляли людей подписывать фиктивный договор на оказание услуг по завышенным ценам. После этого подставные коммунальщики либо меняли исправное оборудование, либо вообще ничего не делали.
Во время обысков в офисах мошенников нашли средства связи, печати и другие улики. Задержаны шесть подозреваемых. Ущерб от их действий оценивается в полтора миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.
Ранее ростовчанам рассказали, как вернуть украденные мошенниками деньги.