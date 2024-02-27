rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

Силовики накрыли офисы «коммунальщиков», разводивших ростовчан на дорогой ремонт

Силовики накрыли банду «коммунальщиков», разводивших ростовчан на дорогой ремонт

27 февраля 2024, 10:50
Фото: 1MI
Силовики накрыли офисы «коммунальщиков», разводивших ростовчан на дорогой ремонт
Шесть человек задержали по подозрению в крупном мошенничестве, связанном с оказанием коммунальных и ремонтных услуг, рассказали в управлении МВД Ростовской области.

Подозреваемые названивали жителям Ростова и представлялись сотрудниками коммунальных служб и предупреждали о необходимости срочно проверить электрооборудование и стеклопакеты. Затем мошенники приходили домой к ростовчанам и делали вид, что нашли неисправности. Они заставляли людей подписывать фиктивный договор на оказание услуг по завышенным ценам. После этого подставные коммунальщики либо меняли исправное оборудование, либо вообще ничего не делали.

Методы обмана пенсионеров: что нужно знать, чтобы не стать жертвой мошенников
Узнать подробнее

Во время обысков в офисах мошенников нашли средства связи, печати и другие улики. Задержаны шесть подозреваемых. Ущерб от их действий оценивается в полтора миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее ростовчанам рассказали, как вернуть украденные мошенниками деньги.

Читайте также:
СК РФ организовал проверку в подпольных больницах для мигрантов в РостовеНа Ростовскую область надвигается потепление до +10 градусовВ Ростове реконструируют мост через реку Темерник за 116,7 млн рублей
#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Происшествия
Подпишитесь
Каждый десятый ростовчанин живет за чертой бедности
Сегодня, 08:20
Движение ограничат в Ростове возле кольца ЦГБ
Сегодня, 08:10
Только 40 жителей считают Ростов-на-Дону красивым
Сегодня, 08:09
Автомобили в Ростове стали взламывать при помощи монеток
Сегодня, 07:25
СК РФ организовал проверку в подпольных больницах для мигрантов в Ростове
Сегодня, 06:43
Какие продукты подорожают в Ростове в 2024 году
Сегодня, 06:39