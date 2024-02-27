Синоптик Чупрова предупредила о снегопадах в марте в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Она рассказала газете «Молот», что в текущем году первый месяц весны будет теплым с температурой выше нормы. А количество осадков окажется на уровне и выше среднего уровня.
В первой декаде чаще всего дни будут проходить без значительных осадков, однако в середине в ряде территорий ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.
Ночью и утром также ожидаются туманы. Температура воздуха будет колебаться от -3 до +2 градусов, при этом на севере области она опустится до -7 градусов. Днем прогнозируются температуры от 0 °C на севере до +8 °C на юге донского региона.
Во второй половине декады также могут начаться дожди, а ночью в некоторых районах области возможен и снег.
В конце месяца пройдут дожди, ночью температура составит от 0 до +5°C, а днем — от +7°C до +12°C.
Ранее в части донского региона вводили режим ЧС из-за непогоды.