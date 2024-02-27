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Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

Синоптик Чупрова рассказала, что весной в Ростовской области выпадет снег

Синоптик Чупрова предупредила о снегопадах в марте в Ростовской области

27 февраля 2024, 11:35
Фото: rostovgazeta.ru
Синоптик Чупрова рассказала, что весной в Ростовской области выпадет снег

Синоптик Чупрова спрогнозировала теплый март в Ростове

В Ростовской области о климатической весне можно будет говорить, когда установится температура +5 градусов, сообщила синоптик Ольга Чупрова.

Она рассказала газете «Молот», что в текущем году первый месяц весны будет теплым с температурой выше нормы. А количество осадков окажется на уровне и выше среднего уровня.

В первой декаде чаще всего дни будут проходить без значительных осадков, однако в середине в ряде территорий ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

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Ночью и утром также ожидаются туманы. Температура воздуха будет колебаться от -3 до +2 градусов, при этом на севере области она опустится до -7 градусов. Днем прогнозируются температуры от 0 °C на севере до +8 °C на юге донского региона.

Во второй половине декады также могут начаться дожди, а ночью в некоторых районах области возможен и снег.

В конце месяца пройдут дожди, ночью температура составит от 0 до +5°C, а днем — от +7°C до +12°C.

Ранее в части донского региона вводили режим ЧС из-за непогоды.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Осадки#Температура#Весна#Синоптик
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