СК РФ организовал проверку в подпольных больницах для мигрантов в Ростове

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Жители Ростова сообщили, что в одном из частных секторов города организовали лечебницы для мигрантов. Горожане боятся за свою безопасность из-за большого числа приезжих, которые каждый день находятся рядом с их домовладениями.
Уточняется, что целевое назначение городских земель, о которых идет речь, не предусматривает строительство на них больниц.
Бастрыкин потребовал провести проверку указанных медучреждений и предоставить ему доклад.
Ранее в Ростовской области осудили организаторов канала незаконной миграции. Обвиняемыми по делу проходили один иностранец, а также двое граждан России. Они фиктивно «ставили» приезжих на миграционный учет и предоставляли им поддельные документы, благодаря которым те могли продолжительное время оставаться в России.