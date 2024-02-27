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СК РФ организовал проверку в подпольных больницах для мигрантов в Ростове

СК РФ организовал проверку в подпольных больницах для мигрантов в Ростове

27 февраля 2024, 06:43
Фото: rostovgazeta.ru
СК РФ организовал проверку в подпольных больницах для мигрантов в Ростове
Глава СК РФ Александр Бастрыкин попросил изучить жалобы ростовчан на нелегальные больницы для приезжих, рассказали в пресс-службе ведомства.

Жители Ростова сообщили, что в одном из частных секторов города организовали лечебницы для мигрантов. Горожане боятся за свою безопасность из-за большого числа приезжих, которые каждый день находятся рядом с их домовладениями.

Уточняется, что целевое назначение городских земель, о которых идет речь, не предусматривает строительство на них больниц.

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Жители Ростова сообщили, что в одном из частных секторов города организовали лечебницы для мигрантов.Жители Ростова сообщили, что в одном из частных секторов города организовали лечебницы для мигрантов.
Жители Ростова сообщили, что в одном из частных секторов города организовали лечебницы для мигрантов.
Фото: Следком Ростовской области

Бастрыкин потребовал провести проверку указанных медучреждений и предоставить ему доклад.

Ранее в Ростовской области осудили организаторов канала незаконной миграции. Обвиняемыми по делу проходили один иностранец, а также двое граждан России. Они фиктивно «ставили» приезжих на миграционный учет и предоставляли им поддельные документы, благодаря которым те могли продолжительное время оставаться в России.

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