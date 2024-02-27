Скорую в Ростове приходится ждать в среднем больше 20 минут

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Published Сегодня, 07:33
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При этом в среднем по стране этот показатель составил 24 минуты. Данные рассчитывали по всем вызовам в течение года.
А доля граждан, проходивших профилактические медосмотры, достигла 51%. Количество активных врачей на 1 тысячу человек сейчас составляет 13 специалистов.
Также появились показатели обеспеченности больничными койками. В Ростове она находится на уровне 108 на каждые 10 тысяч местных жителей.
Ранее СК РФ организовал проверку в подпольных больницах для мигрантов в Ростове. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого появилась информация, что в Ростовской области с 1 марта повысят зарплаты медикам.