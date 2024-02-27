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Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

Среднее время приезда скорой в Ростове-на-Дону оказалось менее 21 минуты

Скорую в Ростове приходится ждать в среднем больше 20 минут

27 февраля 2024, 07:33
Фото: 1MI
Среднее время приезда скорой в Ростове-на-Дону оказалось менее 21 минуты
В Ростове-на-Дону в минувшем году скорая в среднем доезжала до пациентов за 20 минут, следует из отчета ВЭБ.ру.

При этом в среднем по стране этот показатель составил 24 минуты. Данные рассчитывали по всем вызовам в течение года.

А доля граждан, проходивших профилактические медосмотры, достигла 51%. Количество активных врачей на 1 тысячу человек сейчас составляет 13 специалистов.

СК РФ организовал проверку в подпольных больницах для мигрантов в Ростове
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Также появились показатели обеспеченности больничными койками. В Ростове она находится на уровне 108 на каждые 10 тысяч местных жителей.

Ранее СК РФ организовал проверку в подпольных больницах для мигрантов в Ростове. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого появилась информация, что в Ростовской области с 1 марта повысят зарплаты медикам.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Медицина#Статистика#Скорая помощь
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