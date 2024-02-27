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Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

Менее половины ростовчан считают город красивым

Только 40 жителей считают Ростов-на-Дону красивым

27 февраля 2024, 08:09
Фото: rostovgazeta.ru
Менее половины ростовчан считают город красивым
В Ростове-на-Дону более половины жителей не считают город красивым и ухоженным, говорится в исследовании ВЭБ.рф.

В рамках исследования провели опрос и задавали вопрос, считают ли ростовчане свой город красивым и ухоженным. Положительно ответили 41% респондентов.

В среднем по стране этот показатель составил 49%. Также горожан просили оценить то, насколько они довольны чистотой улиц, дворов и общественных пространств. По четырехбалльной шкале Ростов получил 3,1, но это меньше, чем в целом по стране.

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При этом около 72% ростовчан согласились с тем, что в городе улучшается благоустройство и качество застройки.

Кроме того, во время исследования выяснилось, что около 30% жителей Ростова-на-Дону мечтают о переезде. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Город#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Опрос#Исследование#Красивый
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