Только 40 жителей считают Ростов-на-Дону красивым

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
В рамках исследования провели опрос и задавали вопрос, считают ли ростовчане свой город красивым и ухоженным. Положительно ответили 41% респондентов.
В среднем по стране этот показатель составил 49%. Также горожан просили оценить то, насколько они довольны чистотой улиц, дворов и общественных пространств. По четырехбалльной шкале Ростов получил 3,1, но это меньше, чем в целом по стране.
При этом около 72% ростовчан согласились с тем, что в городе улучшается благоустройство и качество застройки.
Кроме того, во время исследования выяснилось, что около 30% жителей Ростова-на-Дону мечтают о переезде. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.