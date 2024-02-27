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Трое полицейских в Ростовской области два года забирали премии у коллег

Трое полицейских в Ростовской области два года забирали премии у коллег

27 февраля 2024, 14:00
Фото: 1MI
Трое полицейских в Ростовской области два года забирали премии у коллег
В Ростовской области будут судить бывших сотрудников полиции, которые оставляли коллег без премий, сообщили в региональном УСКР.

На скамье подсудимых оказались бывшие глава отдела МВД России по Белокалитвинскому району и двое сотрудников этого же отдела. По мнению следствия, они обманывали коллег и забирали у них полученные премии.

Преступления совершались в 2021 и 2022 годах, а общий размер ущерба составил 300 тысяч рублей. Когда это стало известно, то по статье о мошенничестве возбудили уголовное дело.

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«Сейчас собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточнили в Следкоме.

Ранее появилась информация, что полицейские Ростовской области стали массово увольняться из-за низких зарплат. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Мошенничество#Полиция#Происшествия
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