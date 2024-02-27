В донском парламенте расширили право на социальную помощь родителей детей-инвалидов

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
Ранее такую помощь оказывали только в экстренных ситуациях. Инициаторами законопроекта стали Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, первый заместитель Председателя Законодательного Собрания — председатель комитета по строительству Сергей Михалев и председатель комитета по социальной политике Елена Елисеева.
Эти поправки дают право родителям детей-инвалидов на несколько бесплатных услуг, среди которых сопровождение детей-инвалидов в школы, детские сады и в организации дополнительного образования, спорта и культуры, и обратно, а также на прогулки с ребенком-инвалидом, в том числе во время посещения его родителями социально значимых организаций.
Как отмечает Председатель донского парламента Александр Ищенко, для большинства людей это ситуации, которые не представляют никаких проблем, но для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, это большая сложность.
— Этот закон дает возможность присматривать за всеми детьми, особенно если в семьях, помимо ребенка-инвалида есть и другие дети. Теперь семьи смогут получить именно ту поддержку, которая им необходима в конкретной жизненной ситуации, — говорит Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко. Необходимость внесения подобных поправок в данный законопроект была продиктована предложениями регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ), с которой Законодательное Собрание Ростовской области плотно сотрудничает не первый год.
По словам Александра Ищенко, за это время было внесено порядка десяти инициатив, исходящих от этой организации, и все из них в той или иной форме, были реализованы на областном и федеральном уровнях.
— Закон дополняет и перечень социально-педагогических услуг, которыми могут бесплатно воспользоваться родственники тяжелобольных получателей социальных услуг, родители детей-инвалидов. В целом он создает дополнительные возможности семьям с детьми-инвалидами, направленные на повышение качества жизни. Мы понимаем, что зачастую ребенка-инвалида воспитывает одна мама. Полных семей в этой сфере, к сожалению, меньшинство. Поэтому, этот закон, направлен на поддержку наших матерей-героинь, которых мы так не называем, но которые каждый день совершают подвиг, — подчеркивает Председатель Законодательного Собрания Александр Ищенко.