В донском парламенте расширили право на социальную помощь родителей детей-инвалидов

— Закон дополняет и перечень социально-педагогических услуг, которыми могут бесплатно воспользоваться родственники тяжелобольных получателей социальных услуг, родители детей-инвалидов. В целом он создает дополнительные возможности семьям с детьми-инвалидами, направленные на повышение качества жизни. Мы понимаем, что зачастую ребенка-инвалида воспитывает одна мама. Полных семей в этой сфере, к сожалению, меньшинство. Поэтому, этот закон, направлен на поддержку наших матерей-героинь, которых мы так не называем, но которые каждый день совершают подвиг, — подчеркивает Председатель Законодательного Собрания Александр Ищенко.