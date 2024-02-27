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Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

В Минск и Токио через Москву

В Минск и Токио через Москву

27 февраля 2024, 08:16
Фото: Спортклуб «Суворов»
Каратисты Суворовского стали призерами международного турнира в российской столице.

Международные соревнования по киокусинкай Open Russian Cup 2024 состоялись в Московском центре боевых искусств на прошлой неделе. В турнире приняли участие более 2600 спортсменов из 16 стран.

Среди них — победители и призеры первенств России, Европы и мира. Конкуренция в категориях была очень высокой, на призовые места в каждой категории претендовали до 50 спортсменов.

Ростовскую область представил региональная сборная, в составе которой находятся четыре спортсмена клуба «Суворов». В упорной борьбе двум спортсменам клуба «Суворов» — Дмитрию Сычеву и Семёну Захарову удалось пройти в финал соревнований. Дмитрий Сычев стал пятым в категории юниоров 14-15 лет, а Семён Захаров занял четвертое место среди каратистов 11 лет. Теперь призерам международных соревнований предстоят новые старты на международных соревнованиях за рубежом.

Фото: Спортклуб «Суворов»

В апреле ребята примут участие в турнире Open Belarus Cup 2024 в Минске и в мировом первенстве «Inrernational Karate Friendship’s 2024» в Токио.

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