В Минск и Токио через Москву

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Международные соревнования по киокусинкай Open Russian Cup 2024 состоялись в Московском центре боевых искусств на прошлой неделе. В турнире приняли участие более 2600 спортсменов из 16 стран.
Среди них — победители и призеры первенств России, Европы и мира. Конкуренция в категориях была очень высокой, на призовые места в каждой категории претендовали до 50 спортсменов.
Ростовскую область представил региональная сборная, в составе которой находятся четыре спортсмена клуба «Суворов». В упорной борьбе двум спортсменам клуба «Суворов» — Дмитрию Сычеву и Семёну Захарову удалось пройти в финал соревнований. Дмитрий Сычев стал пятым в категории юниоров 14-15 лет, а Семён Захаров занял четвертое место среди каратистов 11 лет. Теперь призерам международных соревнований предстоят новые старты на международных соревнованиях за рубежом.
В апреле ребята примут участие в турнире Open Belarus Cup 2024 в Минске и в мировом первенстве «Inrernational Karate Friendship’s 2024» в Токио.