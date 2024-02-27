В Минск и Токио через Москву

Ростовскую область представил региональная сборная, в составе которой находятся четыре спортсмена клуба «Суворов». В упорной борьбе двум спортсменам клуба «Суворов» — Дмитрию Сычеву и Семёну Захарову удалось пройти в финал соревнований. Дмитрий Сычев стал пятым в категории юниоров 14-15 лет, а Семён Захаров занял четвертое место среди каратистов 11 лет. Теперь призерам международных соревнований предстоят новые старты на международных соревнованиях за рубежом.