В Ростове эвакуировали посетителей и персонал ТЦ «Сокол»

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
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Updated Сегодня, 15:45
Во вторник, 27 февраля, Telegram-канал Don_Mash объявил, что в Ростове эвакуировали персонал и посетителей ТЦ «Сокол» на проспекте Стачки, 25.
По данным авторов канала, около 16.30 мск поступил звонок с анонимного номера. Звонящий якобы заявил, что в здании заложили взрывное устройство. После этого в здании началась немедленная эвакуация посетителей и персонала, кроме того, к ТЦ подъехали сотрудники МЧС с кинологами и другими представителями экстренных служб.
На видео видно, как на площади перед главным входом в ТЦ «Сокол» собрались десятки людей, дежурят несколько сотрудников МЧС. Охранники запускают только арендаторов первого этажа и владельцев «островков», остальным входить в «Сокол» пока запрещено.
Обращаем внимание, информация пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.
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