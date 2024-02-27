В Ростове эвакуировали посетителей и персонал ТЦ «Сокол»

По данным авторов канала, около 16.30 мск поступил звонок с анонимного номера. Звонящий якобы заявил, что в здании заложили взрывное устройство. После этого в здании началась немедленная эвакуация посетителей и персонала, кроме того, к ТЦ подъехали сотрудники МЧС с кинологами и другими представителями экстренных служб.