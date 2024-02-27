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Posted Сегодня, 15:43

Published Сегодня, 15:43

Modified Сегодня, 15:45

Updated Сегодня, 15:45

В Ростове эвакуировали посетителей и персонал ТЦ «Сокол»

В Ростове эвакуировали посетителей и персонал ТЦ «Сокол»

27 февраля 2024, 15:43
Фото: Яндекс Карты
В Ростове эвакуировали посетителей и персонал ТЦ «Сокол»

В Ростове эвакуируют ТЦ «Сокол» вечером 27 февраля

В Ростове из-за сообщения о минировании эвакуировали ТЦ «Сокол» на проспекте Стачки, об этом сообщил местный Telegram-канал.

Во вторник, 27 февраля, Telegram-канал Don_Mash объявил, что в Ростове эвакуировали персонал и посетителей ТЦ «Сокол» на проспекте Стачки, 25.

По данным авторов канала, около 16.30 мск поступил звонок с анонимного номера. Звонящий якобы заявил, что в здании заложили взрывное устройство. После этого в здании началась немедленная эвакуация посетителей и персонала, кроме того, к ТЦ подъехали сотрудники МЧС с кинологами и другими представителями экстренных служб.

Видео: Видео: Telegram-канал Don_Mash / 1MI

На видео видно, как на площади перед главным входом в ТЦ «Сокол» собрались десятки людей, дежурят несколько сотрудников МЧС. Охранники запускают только арендаторов первого этажа и владельцев «островков», остальным входить в «Сокол» пока запрещено.

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Обращаем внимание, информация пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.

Ранее стало известно, что в Таганроге начались антитеррористические учения.

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