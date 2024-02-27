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Published Сегодня, 12:44

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Updated Сегодня, 12:46

В Ростове-на-Дону перевозчик отсудил у властей 3 млн за перевозку военных

В Ростове-на-Дону компания отсудила у властей 3 млн за перевозку военных

27 февраля 2024, 12:44
Фото: mil.ru
В Ростове-на-Дону перевозчик отсудил у властей 3 млн за перевозку военных
В Ростове-на-Дону компания «РТК» выиграла суд против администрации города, говорится в материалах арбитражного суда.

Компания обратилась с заявлением о взыскании неосновательного обогащения в размере трех миллионов рублей. Все началось в 2020 году с поручения губернатора региона к властями Ростова доставить военнослужащих, которые охраняют общественный порядок.

Это прозвучало на заседании оперштаба по теме распространения коронавируса. Из-за того, что вопрос перевозки был срочный, то администрация города и перевозчик «Ипопат-Юг» (сейчас он переименован в «РТК») договорились устно.

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Компания в течение трех месяцев занималась перевозкой людей, но деньги так и не увидела. Тогда перевозчик направил властям претензию, но получил ответ, что никаких обязательств перед ним нет из-за незаключенного договора.

После этого разбирательство перешло в судебную плоскость. Теперь с администрации взыскали три миллиона рублей.

Ранее принадлежавшая украинскому олигарху Ахметову шахта на Дону лишилась 100 миллионов рублей.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Суд#Военные#Администрация города
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