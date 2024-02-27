В Ростове-на-Дону компания отсудила у властей 3 млн за перевозку военных

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Компания обратилась с заявлением о взыскании неосновательного обогащения в размере трех миллионов рублей. Все началось в 2020 году с поручения губернатора региона к властями Ростова доставить военнослужащих, которые охраняют общественный порядок.
Это прозвучало на заседании оперштаба по теме распространения коронавируса. Из-за того, что вопрос перевозки был срочный, то администрация города и перевозчик «Ипопат-Юг» (сейчас он переименован в «РТК») договорились устно.
Компания в течение трех месяцев занималась перевозкой людей, но деньги так и не увидела. Тогда перевозчик направил властям претензию, но получил ответ, что никаких обязательств перед ним нет из-за незаключенного договора.
После этого разбирательство перешло в судебную плоскость. Теперь с администрации взыскали три миллиона рублей.
Ранее принадлежавшая украинскому олигарху Ахметову шахта на Дону лишилась 100 миллионов рублей.