В Таганроге работают силовики и антитеррористические службы

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Во вторник, 27 февраля, глава администрации Таганрога Андрей Фатеев объявил, что в течение дня на территории города пройдут антитеррористические учения. К проведению учений привлекли силовиков и задействовали различные структуры и органы власти, которые будут совместными усилиями отрабатывать план действий на случай терактов на территории Таганрога.
Учения пройдут в районе школы №24. Андрей Фатеев призвал жителей Таганрога сохранять спокойствие, поскольку все работы запланированы, а ситуация в городе остается под полным контролем властей. Учения необходимы для координации действий органов власти и различных служб на случай ЧС.
«Не надо паниковать! Учения проходят в штатном режиме», — сказано в сообщении.
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