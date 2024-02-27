В Таганроге работают силовики и антитеррористические службы

Во вторник, 27 февраля, глава администрации Таганрога Андрей Фатеев объявил, что в течение дня на территории города пройдут антитеррористические учения. К проведению учений привлекли силовиков и задействовали различные структуры и органы власти, которые будут совместными усилиями отрабатывать план действий на случай терактов на территории Таганрога.