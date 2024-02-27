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Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

В Таганроге работают силовики и антитеррористические службы

В Таганроге работают силовики и антитеррористические службы

27 февраля 2024, 12:37
Фото: mil.ru
В Таганроге работают силовики и антитеррористические службы

Антитеррористические учения проходят в Таганроге 27 февраля

В Таганроге ведутся антитеррористические учения, дончан призвали сохранять спокойствие, об этом сообщил глава администрации города Андрей Фатеев в своем Telegram-канале.

Во вторник, 27 февраля, глава администрации Таганрога Андрей Фатеев объявил, что в течение дня на территории города пройдут антитеррористические учения. К проведению учений привлекли силовиков и задействовали различные структуры и органы власти, которые будут совместными усилиями отрабатывать план действий на случай терактов на территории Таганрога.

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Учения пройдут в районе школы №24. Андрей Фатеев призвал жителей Таганрога сохранять спокойствие, поскольку все работы запланированы, а ситуация в городе остается под полным контролем властей. Учения необходимы для координации действий органов власти и различных служб на случай ЧС.

«Не надо паниковать! Учения проходят в штатном режиме», — сказано в сообщении.

Ранее ростовчанин рассказал, почему оставил своих питомцев в аварийном доме во время эвакуации.

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