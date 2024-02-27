Видео облавы силовиков на банду «коммунальщиков» в Ростове слили в Интернет

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества. Преступники, по предварительным данным, обзванивали жителей Ростова и других городов региона, представляясь сотрудниками коммунальных служб. Они договаривались с жертвами о встрече для проверки электрооборудования и стеклопакетов.
Уже на месте подставные коммунальщики делали вид, что нашли массу неисправностей и предлагали устранить нарушения за весьма значительную сумму. Оформлялось это все фиктивным договором услуг.
Во время обыска в офисах мошенников нашли технику, печати, шаблоны договоров и многое другое.
Задержаны шесть человек. Ущерб от действий мошенников оценили в полтора миллиона рублей.
Ранее ростовчанам рассказали, как вернуть украденные мошенниками деньги.