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Published Сегодня, 11:32

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Появилось видео облавы на мошенников, навязывавших ростовчанам дорогой ремонт

Видео облавы силовиков на банду «коммунальщиков» в Ростове слили в Интернет

27 февраля 2024, 11:32
Фото: 1MI
Появилось видео облавы на мошенников, навязывавших ростовчанам дорогой ремонт
Злоумышленники представлялись сотрудниками коммунальных служб и предлагали свои услуги по ремонту, рассказали в ГУ МВД по Ростовской области.

Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества. Преступники, по предварительным данным, обзванивали жителей Ростова и других городов региона, представляясь сотрудниками коммунальных служб. Они договаривались с жертвами о встрече для проверки электрооборудования и стеклопакетов.

Уже на месте подставные коммунальщики делали вид, что нашли массу неисправностей и предлагали устранить нарушения за весьма значительную сумму. Оформлялось это все фиктивным договором услуг.

Во время обыска в офисах мошенников нашли технику, печати, шаблоны договоров и многое другое.

Ростовчанам рассказали, как мошенники обманывают на розыгрышах и акциях
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Появилось видео облавы на мошенников, навязывавших ростовчанам дорогой ремонт
Видео: МВД по РО

Задержаны шесть человек. Ущерб от действий мошенников оценили в полтора миллиона рублей.

Ранее ростовчанам рассказали, как вернуть украденные мошенниками деньги.

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