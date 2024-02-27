Видео облавы силовиков на банду «коммунальщиков» в Ростове слили в Интернет

Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества. Преступники, по предварительным данным, обзванивали жителей Ростова и других городов региона, представляясь сотрудниками коммунальных служб. Они договаривались с жертвами о встрече для проверки электрооборудования и стеклопакетов.