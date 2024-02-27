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Published Сегодня, 17:39

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Эксперт рассказал, почему «Автодор» хотят засудить из-за дороги в Ростовской области

Зачем прокуратуре суд с «Автодором» из-за трассы М-4 «Дон»

27 февраля 2024, 17:39
Фото: donland.ru
Эксперт рассказал, почему «Автодор» хотят засудить из-за дороги в Ростовской области

Эксперт Левченко рассказал, зачем прокуратуре суд с «Автодором» из-за трассы М-4

Участок трассы М-4 «Дон» в районе Новошахтинска и Шахт пребывает в ужасном состоянии, сообщил RostovGazeta правозащитник, эксперт в области дорожного строительства, представитель Народного фронта Ростовской области Сергей Левченко.

Собеседник рассказывает, что ехал по этой дороге из Воронежа в Ростов и воочию видел, в каком она состоянии.

«Очень серьезные проблемы в районе Новошахтинска и Шахт. Там огромное число автомобилей получают повреждения. Некоторые не просто разбивали колеса и попадали в аварии. В соцсети публиковали видео, как у грузового автомобиля, который попал в несколько выбоин, треснула рама. А рама — это основная конструкция грузового автомобиля. Теперь его придется списывать, поскольку ремонтировать тяжело», — отмечает Сергей Левченко.

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Фото: donland.ru

Спикер подчеркивает, что на дороге в районе Новошахтинска и Шахт плохое качество основания.

«Когда была ситуация с метелью, на дороге были наледи и выбоины, я разговаривал с представителями ГИБДД. Они, ссылаясь на собственников дорог, рассказали, что основание дороги таково, что ямы не успевают ремонтировать», — делится информацией правозащитник.

Эксперт добавляет, что повлиять на ремонт участка трассы на М-4 «Дон» региональные власти не могут. Представители ГИБДД вправе выписывать определенные предписания, а прокуратура — следить за тем, чтобы дорога была безопасна для жизни и здоровья водителей.

«Прокуратуре давно нужно было обратиться в суд, чтобы обязать „Автодор“ привести дорогу в надлежащее состояние», — уверен собеседник.

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