Зачем прокуратуре суд с «Автодором» из-за трассы М-4 «Дон»

«Очень серьезные проблемы в районе Новошахтинска и Шахт. Там огромное число автомобилей получают повреждения. Некоторые не просто разбивали колеса и попадали в аварии. В соцсети публиковали видео, как у грузового автомобиля, который попал в несколько выбоин, треснула рама. А рама — это основная конструкция грузового автомобиля. Теперь его придется списывать, поскольку ремонтировать тяжело», — отмечает Сергей Левченко.