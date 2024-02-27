Зачем прокуратуре суд с «Автодором» из-за трассы М-4 «Дон»

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:41
Updated Сегодня, 17:41
Собеседник рассказывает, что ехал по этой дороге из Воронежа в Ростов и воочию видел, в каком она состоянии.
«Очень серьезные проблемы в районе Новошахтинска и Шахт. Там огромное число автомобилей получают повреждения. Некоторые не просто разбивали колеса и попадали в аварии. В соцсети публиковали видео, как у грузового автомобиля, который попал в несколько выбоин, треснула рама. А рама — это основная конструкция грузового автомобиля. Теперь его придется списывать, поскольку ремонтировать тяжело», — отмечает Сергей Левченко.
Спикер подчеркивает, что на дороге в районе Новошахтинска и Шахт плохое качество основания.
«Когда была ситуация с метелью, на дороге были наледи и выбоины, я разговаривал с представителями ГИБДД. Они, ссылаясь на собственников дорог, рассказали, что основание дороги таково, что ямы не успевают ремонтировать», — делится информацией правозащитник.
Эксперт добавляет, что повлиять на ремонт участка трассы на М-4 «Дон» региональные власти не могут. Представители ГИБДД вправе выписывать определенные предписания, а прокуратура — следить за тем, чтобы дорога была безопасна для жизни и здоровья водителей.
«Прокуратуре давно нужно было обратиться в суд, чтобы обязать „Автодор“ привести дорогу в надлежащее состояние», — уверен собеседник.