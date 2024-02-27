Застройщик ЖК на Нагибина отказался отдавать жилье ростовской полиции

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Напомним, в сентябре 2023 года RostovGazeta стало известно, что донская полиция судится с одним из застройщиков Ростова за жилье в недостроенной многоэтажке на проспекте Михаила Нагибина, 38. Согласно данным Арбитражного суда Ростовской области, ЖК Lime city строился с привлечением инвестиций, именно ГУ МВД выступал инвестором при условии, что застройщик выделит ведомству 29 жилых помещений.
Однако в процессе возведения долгостроя собственник здания и проект поменялись, что создало конфликт. Теперь застройщик не готов предоставить полиции обещанные квартиры, а полицейские потребовали наложить арест на 20 квартир и запретить регистрацию помещений.
В итоге 16 февраля ООО «Инвестрадиострой» направил в суд иск к ГУ МВД РФ по Ростовской области, чтобы признать ничтожную сделку недействительной.
21 февраля дело исковое заявление приняли к рассмотрению, заседание состоится 2 апреля. К этому времени обе стороны судебного процесса должны подготовить всю необходимую документацию, чтобы защищать свою позицию в суде, а ответчику в лице Главного управления МВД по Ростовской области предстоит подготовить отзыв на иск.