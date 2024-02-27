Застройщик ЖК на Нагибина отказался отдавать жилье ростовской полиции

Напомним, в сентябре 2023 года RostovGazeta стало известно, что донская полиция судится с одним из застройщиков Ростова за жилье в недостроенной многоэтажке на проспекте Михаила Нагибина, 38. Согласно данным Арбитражного суда Ростовской области, ЖК Lime city строился с привлечением инвестиций, именно ГУ МВД выступал инвестором при условии, что застройщик выделит ведомству 29 жилых помещений.