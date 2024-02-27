Жители Ростовской области чаще других обращаются к наркологам

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Самое высокое число приемов нарколога по итогам года зафиксировали в нескольких регионах РФ, в том числе Ростовской области. Также в лидеры обращений в наркологические службы попали Краснодарский край, Республика Коми и Томская область. Средний возраст граждан, обращающихся к наркологам, составляет 43 года.
Из опросов следует, что 44% россиян связывают свои проблемы со здоровьем с вредными привычками. Самыми распространенными из них называют чрезмерное употребление сладкого, переедание, распитие алкоголя в нездоровых количествах, курение и пристрастие к энергетикам.
Ранее сообщалось, что ростовчане в возрасте за 50 лет стали активнее подсаживаться на наркотики.