Жители Ростовской области чаще других обращаются к наркологам

Самое высокое число приемов нарколога по итогам года зафиксировали в нескольких регионах РФ, в том числе Ростовской области. Также в лидеры обращений в наркологические службы попали Краснодарский край, Республика Коми и Томская область. Средний возраст граждан, обращающихся к наркологам, составляет 43 года.