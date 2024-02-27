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Published Сегодня, 08:55

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Жители Ростовской области чаще других обращаются к наркологам

Жители Ростовской области чаще других обращаются к наркологам

27 февраля 2024, 08:55
Фото: pxhere
Жители Ростовской области чаще других обращаются к наркологам
Вредные привычки становятся причиной проблем со здоровьем у 44% россиян, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Федерального научно-клинического центра.

Самое высокое число приемов нарколога по итогам года зафиксировали в нескольких регионах РФ, в том числе Ростовской области. Также в лидеры обращений в наркологические службы попали Краснодарский край, Республика Коми и Томская область. Средний возраст граждан, обращающихся к наркологам, составляет 43 года.

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Из опросов следует, что 44% россиян связывают свои проблемы со здоровьем с вредными привычками. Самыми распространенными из них называют чрезмерное употребление сладкого, переедание, распитие алкоголя в нездоровых количествах, курение и пристрастие к энергетикам.

Ранее сообщалось, что ростовчане в возрасте за 50 лет стали активнее подсаживаться на наркотики.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов#Наркомания в Ростовской области
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