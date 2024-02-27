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Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

Жителя Таганрога судили за слив данных сотового оператора

Жителя Таганрога судили за слив данных сотового оператора

27 февраля 2024, 14:08
Фото: Pxhere
Жителя Таганрога судили за слив данных сотового оператора
В Ростовской области прекратили уголовное дело против бывшего сотрудника сотового оператора, который копировал данные клиентов, об этом сообщили в пресс-службе УФСБ региона.

Во вторник, 27 февраля, сотрудники ФСБ по Ростовской области объявили, что им удалось пресечь незаконную деятельность жителя Таганрога. По предварительной информации, бывший сотрудник одного из сотовых операторов осуществил неправомерный доступ к данным и скопировал часть сведений компании.

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Следственный отдел возбудил в отношении таганрожца уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации.

В ходе расследования подозреваемый сознался в содеянном, раскаялся и активно помогал следствию. В итоге Таганрогский городской суд решил прекратить уголовное дело, ограничив наказание штрафом в размере 30 тысяч рублей.

Обращаем внимание, что, согласно открытым данным, если гражданина признали виновным по части 3 статьи 272 УК России, ему грозит штраф в размере до полумиллиона рублей, также дончанин мог лишиться возможности занимать определенные должности и лишиться свободы сроком до пяти лет.

Годом ранее в Ростовской области осудили бывшего сотрудники сотовой компании, который торговал данными клиентов.

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