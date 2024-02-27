Жителя Таганрога судили за слив данных сотового оператора

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Во вторник, 27 февраля, сотрудники ФСБ по Ростовской области объявили, что им удалось пресечь незаконную деятельность жителя Таганрога. По предварительной информации, бывший сотрудник одного из сотовых операторов осуществил неправомерный доступ к данным и скопировал часть сведений компании.
Следственный отдел возбудил в отношении таганрожца уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации.
В ходе расследования подозреваемый сознался в содеянном, раскаялся и активно помогал следствию. В итоге Таганрогский городской суд решил прекратить уголовное дело, ограничив наказание штрафом в размере 30 тысяч рублей.
Обращаем внимание, что, согласно открытым данным, если гражданина признали виновным по части 3 статьи 272 УК России, ему грозит штраф в размере до полумиллиона рублей, также дончанин мог лишиться возможности занимать определенные должности и лишиться свободы сроком до пяти лет.
Годом ранее в Ростовской области осудили бывшего сотрудники сотовой компании, который торговал данными клиентов.