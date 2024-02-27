Жителя Таганрога судили за слив данных сотового оператора

Обращаем внимание, что, согласно открытым данным, если гражданина признали виновным по части 3 статьи 272 УК России, ему грозит штраф в размере до полумиллиона рублей, также дончанин мог лишиться возможности занимать определенные должности и лишиться свободы сроком до пяти лет.