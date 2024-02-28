Аналитики прогнозируют возможный рост биткоина до $100 тыс

Согласно мнению другого эксперта, в настоящее время видны перспективы роста биткоина из-за продолжающейся политической нестабильности и неопределенности в мире. Он утверждает, что тренды в цене криптовалюты отражают ожидания халвинга и привлекают инвесторов к более рискованным активам в условиях экономической неопределенности. Однако спекулятивные действия участников рынка могут исказить эту динамику в свою пользу, так как на криптовалютных площадках отсутствуют строгое регулирование и стандарты поведения.