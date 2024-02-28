Аналитики прогнозируют возможный рост биткоина до $100 тыс

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Он указывает, что это может произойти либо к концу 2024 года, либо в начале 2025 года. Некоторые аналитики даже предсказывают еще более высокие значения, такие как 200 тыс. долларов, но на данный момент весьма реально достичь отметки в 100 тыс. долларов, пишет RT.
Согласно мнению другого эксперта, в настоящее время видны перспективы роста биткоина из-за продолжающейся политической нестабильности и неопределенности в мире. Он утверждает, что тренды в цене криптовалюты отражают ожидания халвинга и привлекают инвесторов к более рискованным активам в условиях экономической неопределенности. Однако спекулятивные действия участников рынка могут исказить эту динамику в свою пользу, так как на криптовалютных площадках отсутствуют строгое регулирование и стандарты поведения.