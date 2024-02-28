Аномальное количество осадков обрушилось на Ростов с ноября 2023 года

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Сотрудники МЧС напомнили, что в течение последних трех месяцев главной проблемой в Ростовской области стали регулярные подтопления. По словам сотрудников МЧС, последние несколько месяцев власти и экстренные службы регулярно фиксируют случаи подтопления домов грунтовыми водами, а также затопление дорог и земельных участков.
При этом Росгидромет объявил, что только в Ростове за ноябрь 2023 год выпало 300% от месячной нормы осадков, в декабре — 107%, а в январе 270-300% осадков, значения варьировались от декады к декаде.
Ситуация в районах Ростовской области оказалась еще хуже: грунтовые воды постоянно затапливали Азовский, Мясниковский районы, а также Батайск. В феврале работы по откачке воды проводили в 12 муниципальных районах.
Напомним, ранее ученые объявили, что в Ростове стало намного меньше морозных дней и снега. Изменения климата привели к тому, что в теплое время года Ростов страдает от иссушающей жары, а зимой покрывается льдом из-за проливных дождей.