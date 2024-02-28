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Posted Сегодня, 10:06

Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Аномальное количество осадков обрушилось на Ростов с ноября 2023 года

Аномальное количество осадков обрушилось на Ростов с ноября 2023 года

28 февраля 2024, 10:06
Фото: rostovgazeta.ru
Аномальное количество осадков обрушилось на Ростов с ноября 2023 года

В Ростове в январе выпало в три раза больше месячной нормы осадков

В Ростове зафиксировали аномальное количество осадков, выпавших на территории города с ноября 2023 по январь 2024 года, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Сотрудники МЧС напомнили, что в течение последних трех месяцев главной проблемой в Ростовской области стали регулярные подтопления. По словам сотрудников МЧС, последние несколько месяцев власти и экстренные службы регулярно фиксируют случаи подтопления домов грунтовыми водами, а также затопление дорог и земельных участков.

Необычное количество осадков прогнозируют в Ростовской области в декабре
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При этом Росгидромет объявил, что только в Ростове за ноябрь 2023 год выпало 300% от месячной нормы осадковПри этом Росгидромет объявил, что только в Ростове за ноябрь 2023 год выпало 300% от месячной нормы осадков
При этом Росгидромет объявил, что только в Ростове за ноябрь 2023 год выпало 300% от месячной нормы осадков
Фото: rostovgazeta.ru

При этом Росгидромет объявил, что только в Ростове за ноябрь 2023 год выпало 300% от месячной нормы осадков, в декабре — 107%, а в январе 270-300% осадков, значения варьировались от декады к декаде.

Ситуация в районах Ростовской области оказалась еще хуже: грунтовые воды постоянно затапливали Азовский, Мясниковский районы, а также Батайск. В феврале работы по откачке воды проводили в 12 муниципальных районах.

Напомним, ранее ученые объявили, что в Ростове стало намного меньше морозных дней и снега. Изменения климата привели к тому, что в теплое время года Ростов страдает от иссушающей жары, а зимой покрывается льдом из-за проливных дождей.

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