Автобусы из Ростова-на-Дону до «Меги» останутся без кондиционеров

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Published Сегодня, 05:55
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Речь идет о маршрутах №91 и №113 «ГПЗ-10 — ТЦ „Мега“. По информации портала, Минтранспорта региона отказало победителю конкурса выдать свидетельства для перевозок.
Отмечается, что компания не предоставила документы, подтверждающие наличие валидаторов в салоне. А после этого объявили временное доконкурсное обслуживание этих маршрутов.
«При этом необходимости устанавливать кондиционеры в документации нет. Обслуживание продолжится с использованием 13-летних Hyundai County», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что более 180 автобусов закупят в Ростовской области до конца 2024 года. Материал на эту тему читайте по ссылке.