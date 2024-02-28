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Автобусы из Ростова-на-Дону до «Меги» останутся без кондиционеров

Автобусы из Ростова-на-Дону до «Меги» останутся без кондиционеров

28 февраля 2024, 05:55
Фото: Изображение Midjourney
На маршрутах из Ростова-на-Дону до ТЦ «Мега» останутся старые автобусы без кондиционеров, сообщает «Ростовский городской транспорт».

Речь идет о маршрутах №91 и №113 «ГПЗ-10 — ТЦ „Мега“. По информации портала, Минтранспорта региона отказало победителю конкурса выдать свидетельства для перевозок.

Отмечается, что компания не предоставила документы, подтверждающие наличие валидаторов в салоне. А после этого объявили временное доконкурсное обслуживание этих маршрутов.

Более 180 автобусов закупят в Ростовской области до конца 2024 года
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«При этом необходимости устанавливать кондиционеры в документации нет. Обслуживание продолжится с использованием 13-летних Hyundai County», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что более 180 автобусов закупят в Ростовской области до конца 2024 года. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Маршрутки#Ростов#Кондиционеры#Мега
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