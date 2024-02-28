Автомеханик объяснил, как уберечь автомобиль от взлома

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Антон Плотников объясняет, что современные угонщики обладают огромным количеством способов вскрыть автомобиль.
«Выберут они, скорее всего, самый легкодоступный: припаркованный на улице и подальше от камер домофонов или магазинов. Поэтому лучший способ уберечь машину — купить гараж», — замечает эксперт.
Однако личный гараж — удовольствие не из дешевых. Разобрали вместе с экспертом из автосервиса, как уберечь автомобиль от взломщиков с минимальными затратами.
«Старайтесь парковаться в хорошо освещенных, специально размеченных под парковку местах и желательно так, чтобы авто было в поле зрения камер. И всегда проверяйте, сработала ли блокировка замков. Есть такие взломщики, которые особо не утруждаются и просто ищут незапертую машину», — объясняет Антон Плотников.
Также эксперт советует не использовать бесключевой доступ к авто, так как взломщики могут попытаться перехватить сигнал.
«Установите охранную систему или хотя бы ее видимость: сейчас продаются специальные мигалки, которые имитируют „охрану“. Взломщики будут обходить оборудованные такими системами машины стороной, потому что чтобы их вскрыть без шума нужно много усилий», — добавляет спикер.
Также от угонщиков спасет блокиратор руля или маячок, спрятанный в неприметном месте, который поможет отследить авто в случае угона.
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