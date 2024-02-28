rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:12

Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

Специалист объяснил, как уберечь автомобиль от взлома

Автомеханик объяснил, как уберечь автомобиль от взлома

28 февраля 2024, 08:12
Фото: Pxhere
Специалист объяснил, как уберечь автомобиль от взлома

Автомеханик Плотников объяснил ростовчанам, как уберечь автомобиль от взлома

Лучший способ защитить машину от взлома — парковать ее в гараже, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал сотрудник одного из ростовских автосервисов Антон Плотников.

Антон Плотников объясняет, что современные угонщики обладают огромным количеством способов вскрыть автомобиль.

«Выберут они, скорее всего, самый легкодоступный: припаркованный на улице и подальше от камер домофонов или магазинов. Поэтому лучший способ уберечь машину — купить гараж», — замечает эксперт.

Однако личный гараж — удовольствие не из дешевых. Разобрали вместе с экспертом из автосервиса, как уберечь автомобиль от взломщиков с минимальными затратами.

«Старайтесь парковаться в хорошо освещенных, специально размеченных под парковку местах и желательно так, чтобы авто было в поле зрения камер. И всегда проверяйте, сработала ли блокировка замков. Есть такие взломщики, которые особо не утруждаются и просто ищут незапертую машину», — объясняет Антон Плотников.

Российские силовики закупили оборудование для взлома iPhone
Узнать подробнее

Также эксперт советует не использовать бесключевой доступ к авто, так как взломщики могут попытаться перехватить сигнал.

«Установите охранную систему или хотя бы ее видимость: сейчас продаются специальные мигалки, которые имитируют „охрану“. Взломщики будут обходить оборудованные такими системами машины стороной, потому что чтобы их вскрыть без шума нужно много усилий», — добавляет спикер.

Также от угонщиков спасет блокиратор руля или маячок, спрятанный в неприметном месте, который поможет отследить авто в случае угона.

Ранее RostovGazeta писала о том, как вернуть украденные мошенниками деньги.

Читайте также:
Глава Новошахтинска Бондаренко попросил не путать его с мошенникамиДва авто превратились в груду металла на заснеженной трассе «Ростов–Волгодонск»Часть исторического здания полиции в Ростове обрушилась на припаркованные авто
#Общество#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Авто
Подпишитесь
Зоолог Тихонов объяснил, куда из водоемов Ростовской области пропала крупная рыба
Сегодня, 07:33
Правозащитник Левченко призвал идти в суд водителей, попавших в ДТП на М-4 «Дон»
Сегодня, 06:49
Двух высокопоставленных чиновников потребительского рынка задержали на Дону
Сегодня, 05:36
Два колеса отвалились от маршрутки и протаранили машины в Таганроге
Сегодня, 08:11
Ростовский гидрометцентр рассказал, какая погода ждет дончан в конце февраля
Вчера, 17:54