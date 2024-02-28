Автомеханик объяснил, как уберечь автомобиль от взлома

«Старайтесь парковаться в хорошо освещенных, специально размеченных под парковку местах и желательно так, чтобы авто было в поле зрения камер. И всегда проверяйте, сработала ли блокировка замков. Есть такие взломщики, которые особо не утруждаются и просто ищут незапертую машину», — объясняет Антон Плотников.