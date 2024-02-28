«Было стыдно идти в полицию»: откровенное интервью жертвы насилия из Ростова

«Она сказала, что если у меня любовь к ней не проснется, то они найдут ей хорошую семью. Я знаю, что в домах малютки к детям отношение совсем другое. Они там тихо лежат, потому что знают, что никому не нужны и никто к ним не придет. И когда я в первый раз к груди приложила, я поняла, что это мое и я ее никому не отдам», — говорит подопечная убежища.