«Было стыдно идти в полицию»: откровенное интервью жертвы насилия из Ростова

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Наталья. Так девушка попросила называть себя. Она — дна из подопечных единственного в Ростове убежища для женщин, которые стали жертвами домашнего насилия. Она вспоминает, что ее детство прошло в Ростове. Вот только об этом периоде своей жизни собеседница вспоминает без особой теплоты.
«Я росла в школе-интернате. Там дети никому не нужны, ты сам по себе. Я была трудным ребенком, часто сбегала. Из-за моего характера даже женщина, которая хотела меня удочерить, отказалась от меня», — рассказывает Наталья.
Повзрослев, Наталья уехала из города.
«Я уехала к морю, в разных городах жила. Анапа, Сочи, Адлер, Новороссийск, Геленджик. Я любила путешествовать», — делится девушка.
По словам Натальи, мужчина пригласил ее на семейное торжество, где должны были быть жена и дети.
— Я захожу в квартиру, куда он меня пригласил, и вижу, что там только он и еще какой-то его друг. В какой-то момент я отошла в туалет, а когда вернулась за стол и отпила свое пиво безалкогольное, поняла, что на языке какое-то странное ощущение остается. И после этого все было как в тумане.
Девушка вспоминает, что в себя пришла только на утро от голоса хозяйки квартиры, которую мужчины, как оказалось, посуточно арендовали.
«Я проснулась голая. Мне стыдно было перед женщиной, которая квартиру проверить пришла. А их уже не было, хлоркой воняло, они все отмыли, посуду тоже», — добавляет Наталья.
Пойти в полицию, признается подопечная убежища, ей было стыдно.
— Я тогда еще не знала, что беременна. Я думала, что они скажут: «Вот, нажралась, тебя и …». На мне даже побоев не было, чтобы что-то доказать.
Вскоре Наталья почувствовала недомогание.
«У меня был шок. Я думала, что скоро умру. А потом подруга посоветовала сделать тест на беременность. Он показал две полоски. Мне стало стыдно оставаться в маленьком городе, и я уехала в Москву», — вспоминает девушка.
После родов Наталья снова планировала вернуться на работу.
«Зарплата была настолько маленькая, что моих накоплений хватало ровно на две недели снимать квартиру. И я все время думала: „А что потом? Что, если я через две недели не рожу?“, — рассказывает девушка.
Спустя неделю она оказалась в роддоме. А когда малышка появилась на свет — попросила врачей поскорее унести ее и не показывать.
«Мне некуда было ее забирать. Ехать из Москвы в Ростов с грудным ребенком в поезде? А в Ростове меня что ждет? У меня полно родственников, но все от меня отказались. Они меня считают поганой», — сокрушается Наталья.
Она вспоминает, что психолог из роддома посоветовал ей обратиться в благотворительный фонд, который помогает женщинам с грудными детьми, оказавшимися в похожей ситуации.
«Она сказала, что если у меня любовь к ней не проснется, то они найдут ей хорошую семью. Я знаю, что в домах малютки к детям отношение совсем другое. Они там тихо лежат, потому что знают, что никому не нужны и никто к ним не придет. И когда я в первый раз к груди приложила, я поняла, что это мое и я ее никому не отдам», — говорит подопечная убежища.
Катя (имя девочки изменено по просьбе матери) в этот момент — рядом с нами. Она, по словам Натальи, совсем недавно научилась ползать и пока мы разговариваем с ее мамой, снует между ножками стульев. Повязка с головы то и дело падает, а Наталья ласково поправляет ее и называет дочь Домовенком Кузей.
— Сейчас я рада, что осталась в Ростове. Хотя когда я приезжала, у меня на вокзале была жесткая истерика, я помню все, что здесь происходило. Когда я пришла на свою квартиру — у меня произошла паническая атака. Там много чего было нехорошего. В планах уехать в Краснодарский край или хотя бы поменять эту квартиру на что-то другое. Я не хочу, чтобы моя дочь в ней росла», — рассказывает о своих планах Наталья.
Молодая мама добавляет, что в приюте ей намного комфортнее растить ребенка, чем в одиночку.
«Я восстанавливаюсь здесь в приюте. Есть возможность утром встать в тишине выпить кофе. Девочки помогают с дочкой, пока я у врача или с документами разбираюсь, ищу работу», — объясняет Наталья.
Отцу ребенка Наталья рассказала о том, что у него есть дочь, однако тот, по словам девушки, в грубой форме отказался признавать ее.
«Он в Telegram писал мне, что убьет нас, звонила его жена с угрозами. Я хотела написать заявление в полицию, но он в чате сразу же, как отправил — все удалил, а я не успела сделать скриншоты», — вспоминает Наталья.
Женщин, которые оказались в похожей ситуации, собеседница RostovGazeta призывает не бояться идти в полицию и обращаться за помощью к окружающим.
Ранее мы писали о том, как устроено единственное в Ростове женское убежище.