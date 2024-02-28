Дизельное топливо в Ростовской области подорожало на 20%. Что будет с ценами летом?

Средняя стоимость дизельного топлива для нужд аграриев в Ростовской области выросла на 20% год к году. При этом в министерстве сельского хозяйства региона называют цены на дизель приемлемыми. Власти признают, что прошлой осенью топливо стоило еще выше по целому комплексу причин. Однако там отметили, что в целом ситуация с ценами носит сезонный, колеблющийся характер.