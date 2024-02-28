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Published Сегодня, 17:11

Modified Сегодня, 17:13

Updated Сегодня, 17:13

Дизельное топливо в Ростовской области подорожало на 20%

Дизельное топливо в Ростовской области подорожало на 20%. Что будет с ценами летом?

28 февраля 2024, 17:11
Фото: 1MI
Дизельное топливо в Ростовской области подорожало на 20%

Дизельное топливо в Ростовской области подорожало на 20%

Ситуация с ценами на топливо носит колеблющийся характер, рассказал министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский.

Средняя стоимость дизельного топлива для нужд аграриев в Ростовской области выросла на 20% год к году. При этом в министерстве сельского хозяйства региона называют цены на дизель приемлемыми. Власти признают, что прошлой осенью топливо стоило еще выше по целому комплексу причин. Однако там отметили, что в целом ситуация с ценами носит сезонный, колеблющийся характер.

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Министр сельского хозяйства Константин Рачаловский заявил, что предстоящим летом и осенью у аграриев не должно быть проблем с топливом. Сейчас власти прорабатывают этот вопрос с проблемными поставщиками. Оптовый отпуск топлива будет осуществляться по заявке, направленной в Минсельхоз России.

Напомним, ЦБ заявил об инфляции на Дону на уровне 7,2%.

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