Дизельное топливо в Ростовской области подорожало на 20%. Что будет с ценами летом?

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Средняя стоимость дизельного топлива для нужд аграриев в Ростовской области выросла на 20% год к году. При этом в министерстве сельского хозяйства региона называют цены на дизель приемлемыми. Власти признают, что прошлой осенью топливо стоило еще выше по целому комплексу причин. Однако там отметили, что в целом ситуация с ценами носит сезонный, колеблющийся характер.
Министр сельского хозяйства Константин Рачаловский заявил, что предстоящим летом и осенью у аграриев не должно быть проблем с топливом. Сейчас власти прорабатывают этот вопрос с проблемными поставщиками. Оптовый отпуск топлива будет осуществляться по заявке, направленной в Минсельхоз России.
Напомним, ЦБ заявил об инфляции на Дону на уровне 7,2%.