rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:11

Published Сегодня, 08:11

Modified Сегодня, 08:13

Updated Сегодня, 08:13

У маршрутки отвалились колеса и поехали дальше сами по Таганрогу

Два колеса отвалились от маршрутки и протаранили машины в Таганроге

28 февраля 2024, 08:11
Фото: Валерия Сенина/Таганрогское ДПС
У маршрутки отвалились колеса и поехали дальше сами по Таганрогу
В Таганроге у маршрутки на ходу отвалились сразу два колеса, сообщили водители в соцсетях.

Один из автолюбителей разместил видео с регистратора своей машины. На записи видно поворачивающую маршрутку, у которой отлетают задние колеса и продолжают путь самостоятельно.

«На ходу отвалились два колеса и отскочили в легковушки. Пострадавших нет», — написал автор.

Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Пользователи в комментариях написали, что виновного нужно наказать.

Правозащитник Левченко призвал идти в суд водителей, попавших в ДТП на М-4 «Дон»
Узнать подробнее
У маршрутки отвалились колеса и поехали дальше сами по Таганрогу
Видео: Валерия Сенина/Таганрогское ДПС

«Директора компании и механика к ответственности привлечь», — говорится в комментариях. Другие решили пошутить из-за произошедшего.

«Произошел сброс первой ступени, все в порядке, проходим мимо», — пишут ростовчане. Также они предположили, что виной всему является яма на дороге.

Ранее правозащитник Левченко призвал идти в суд водителей, попавших в ДТП на М-4 «Дон».

Читайте также:
Правозащитник Левченко призвал идти в суд водителей, попавших в ДТП на М-4 «Дон»Почти 130 ДТП произошло из-за ям на М-4 «Дон» в Ростовской областиДТП с жертвами произошло на трассе возле Змеиногорска
#Видео#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Таганрог#Маршрутка#Происшествия#Автолюбители#Отвалились колеса
Подпишитесь
Зоолог Тихонов объяснил, куда из водоемов Ростовской области пропала крупная рыба
Сегодня, 07:33
Автомеханик объяснил, как уберечь автомобиль от взлома
Сегодня, 08:12
Правозащитник Левченко призвал идти в суд водителей, попавших в ДТП на М-4 «Дон»
Сегодня, 06:49
Двух высокопоставленных чиновников потребительского рынка задержали на Дону
Сегодня, 05:36
Ростовский гидрометцентр рассказал, какая погода ждет дончан в конце февраля
Вчера, 17:54