Два колеса отвалились от маршрутки и протаранили машины в Таганроге

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Один из автолюбителей разместил видео с регистратора своей машины. На записи видно поворачивающую маршрутку, у которой отлетают задние колеса и продолжают путь самостоятельно.
«На ходу отвалились два колеса и отскочили в легковушки. Пострадавших нет», — написал автор.
Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Пользователи в комментариях написали, что виновного нужно наказать.
«Директора компании и механика к ответственности привлечь», — говорится в комментариях. Другие решили пошутить из-за произошедшего.
«Произошел сброс первой ступени, все в порядке, проходим мимо», — пишут ростовчане. Также они предположили, что виной всему является яма на дороге.
Ранее правозащитник Левченко призвал идти в суд водителей, попавших в ДТП на М-4 «Дон».