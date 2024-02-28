Голубев сделал заявление после падения дрона на территории школы в Ростове

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Днем 28 февраля, около 13.00, в Ростове эвакуировали школу №54 на проспекте Шолохова. Территорию учебного заведения оцепили. На место прибыли полицейские, спасатели и минеры. Они нашли разбившийся квадрокоптер. Взрывчатых веществ и предметов, как утверждают власти, он не нес.
Сейчас доступ в школу закрыт. На месте работают экстренные службы. Как квадрокоптер оказался на территории учебного заведения и кому принадлежал, пока неизвестно.
Информация уточняется.
Ранее стали известны подробности экстренной эвакуации школы №54 в Ростове-на-Дону.