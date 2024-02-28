rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

Голубев сделал заявление после падения дрона на территории школы в Ростове

Голубев сделал заявление после падения дрона на территории школы в Ростове

28 февраля 2024, 12:13
Фото: ТГ / Сельмашонлайн
Голубев сделал заявление после падения дрона на территории школы в Ростове

Губернатор Голубев подтвердил падение дрона на территории школы в Ростове

Квадрокоптер нашли на территории школы №54 в Ростове, подтвердил губернатор Василий Голубев.

Днем 28 февраля, около 13.00, в Ростове эвакуировали школу №54 на проспекте Шолохова. Территорию учебного заведения оцепили. На место прибыли полицейские, спасатели и минеры. Они нашли разбившийся квадрокоптер. Взрывчатых веществ и предметов, как утверждают власти, он не нес.

Школу №54 эвакуировали и оцепили в Ростове-на-Дону из-за упавшего квадрокоптера
Узнать подробнее
Как квадрокоптер оказался на территории учебного заведения и кому принадлежал, пока неизвестно.Как квадрокоптер оказался на территории учебного заведения и кому принадлежал, пока неизвестно.
Как квадрокоптер оказался на территории учебного заведения и кому принадлежал, пока неизвестно.
Фото: ТГ Василия Голубева

Сейчас доступ в школу закрыт. На месте работают экстренные службы. Как квадрокоптер оказался на территории учебного заведения и кому принадлежал, пока неизвестно.

Информация уточняется.

Ранее стали известны подробности экстренной эвакуации школы №54 в Ростове-на-Дону.

Читайте также:
После рейдов в Ростовской области 36 мигрантам вручили повестки в военкоматВ Ростовской области продают джинсовый бизнес за 39 млн рублейВ Ростове на строительство музея разведчика Вартаняна необходимо 400 млн рублей
#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
Подпишитесь
«Было стыдно идти в полицию»: откровенное интервью жертвы насилия из Ростова
Сегодня, 08:24
Школу №54 эвакуировали и оцепили в Ростове-на-Дону из-за упавшего квадрокоптера
Сегодня, 11:31
Профессор экономики посоветовал ростовчанам покупать валюту
Сегодня, 09:39
Жителей Ростова до революции лечили подвешиванием вниз головой и красным светом
Сегодня, 11:28
Рынок жилья в Ростове просел в феврале на 20%
Сегодня, 11:11
Напоминающий уютное кафе офис Альфа-Банка открыли в Красном Сулине
Сегодня, 15:16