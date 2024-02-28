Групповые чаты проверят в Ростовской области из-за выборов президента

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
В марте в России пройдут выборы президента. Власти Ростовской области озаботились их информационным сопровождением. Губернатор Василий Голубев попросил выявлять фейки о выборах в СМИ и Интернете и блокировать их. Следить собрались и за групповыми чатами. Соответствующие поручения получили министерство региональной политики и массовых коммуникаций, главы муниципалитетов и работники избиркомов.
Губернатор Василий Голубев также поручил не размещать информацию о выборах в местах, где она может вызвать неоднозначное восприятие.
Напомним, стартовал прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании.