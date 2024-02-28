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Published Сегодня, 16:45

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Updated Сегодня, 16:47

Групповые чаты проверят в Ростовской области из-за выборов президента

Групповые чаты проверят в Ростовской области из-за выборов президента

28 февраля 2024, 16:45
Фото: 1MI
Групповые чаты проверят в Ростовской области из-за выборов президента
Власти Ростовской области будут следить за распространением фейков о выборах, пишет Ro.Today.

В марте в России пройдут выборы президента. Власти Ростовской области озаботились их информационным сопровождением. Губернатор Василий Голубев попросил выявлять фейки о выборах в СМИ и Интернете и блокировать их. Следить собрались и за групповыми чатами. Соответствующие поручения получили министерство региональной политики и массовых коммуникаций, главы муниципалитетов и работники избиркомов.

О выборах главы государства каждого избирателя проинформируют персонально
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Губернатор Василий Голубев также поручил не размещать информацию о выборах в местах, где она может вызвать неоднозначное восприятие.

Напомним, стартовал прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании.

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#Политика#Общество#Россия#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Выборы в Ростовской области#Василий Голубев#Выборы президента
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