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Published Сегодня, 06:12

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Хейсканен: Отмена закрытия школы — победа в борьбе против русофобии в Финляндии

28 февраля 2024, 06:12
Мария, жительница Иматры, рассказала RT, что родители получили письма от администрации школы с углубленным изучением русского языка и культуры, где говорится, что власти изменили свое решение о закрытии русских образовательных учреждений.

Это решение было принято после проведения проверки, которую провел профессор Хейкки Халила, специализирующийся на гражданском праве в Хельсинкском университете. Он пришел к выводу, что нет юридических оснований для закрытия школ, пишет RT.

Согласно местным законам, частные школы имеют право самостоятельно решать, как работать, а запреты со стороны городских властей могут быть считаны как превышение их полномочий.

Финский журналист Кости Хейсканен назвал отмену решения о закрытии школ одной из важных побед в борьбе против русофобской политики Финляндии.

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