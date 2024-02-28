Хейсканен: Отмена закрытия школы — победа в борьбе против русофобии в Финляндии

Мария, жительница Иматры, рассказала RT, что родители получили письма от администрации школы с углубленным изучением русского языка и культуры, где говорится, что власти изменили свое решение о закрытии русских образовательных учреждений.