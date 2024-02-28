Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
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Updated Сегодня, 06:14
Это решение было принято после проведения проверки, которую провел профессор Хейкки Халила, специализирующийся на гражданском праве в Хельсинкском университете. Он пришел к выводу, что нет юридических оснований для закрытия школ, пишет RT.
Согласно местным законам, частные школы имеют право самостоятельно решать, как работать, а запреты со стороны городских властей могут быть считаны как превышение их полномочий.
Финский журналист Кости Хейсканен назвал отмену решения о закрытии школ одной из важных побед в борьбе против русофобской политики Финляндии.