Малые тиражи книжных новинок: причина всплеска интереса к букинистике

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
По словам Ковалева-Случевского, уже в прошлом году бывшие в употреблении книги заняли значительную долю на рынке. Например, через сервисы с бесплатными объявлениями было реализовано около 66% подержанной литературы. Писатель также подтвердил эти цифры своими наблюдениями.
Он отмечает, что видит это явление в Переделкино, где появились магазины букинистической литературы. Там люди интересуются старыми книгами, которые до этого не привлекали внимания. Молодые люди теперь активно читают и перелистывают их, что вызывает удивление у самого писателя.
Главной причиной повышенного спроса на букинистическую литературу Ковалев-Случевский считает низкие тиражи новых книг и проблемы в распространении книжной продукции.
Он отмечает нарушение системы распространения, которая не позволяет доставить книгу до читателя. Тиражи новых книг стали намного меньше, особенно по сравнению со временем Советского Союза. Тогда книги выпускались большими тиражами и лежали на прилавках книжных магазинов во многих городах страны. В настоящее время такое уже невозможно. Книга может достигнуть Магадана только из Москвы и стать редкостью. К тому же, некоторых книг просто не хватает в продаже, потому что издавать их в малом тираже невыгодно.
Константин Ковалев-Случевский также отмечает, что жанр нон-фикшн (не вымысел) является самым популярным на вторичном книжном рынке.