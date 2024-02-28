Малые тиражи книжных новинок: причина всплеска интереса к букинистике

Он отмечает нарушение системы распространения, которая не позволяет доставить книгу до читателя. Тиражи новых книг стали намного меньше, особенно по сравнению со временем Советского Союза. Тогда книги выпускались большими тиражами и лежали на прилавках книжных магазинов во многих городах страны. В настоящее время такое уже невозможно. Книга может достигнуть Магадана только из Москвы и стать редкостью. К тому же, некоторых книг просто не хватает в продаже, потому что издавать их в малом тираже невыгодно.