Мать умершего в больнице Ростова кларнетиста рассказала, почему не наказаны виновные

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Напомним, что ростовский кларнетист Алексей Киселев умер в больнице Ростова в 2017 году. До сих пор его родные делают все возможное, чтобы выяснить обстоятельства смерти молодого мужчины.
По словам матери Алексея, за это время семье, потерявшей сына, удалось добиться лишь получения компенсации от больницы.
«Факт отсутствия оригинала протокола вскрытия установлен судом и следствием. Не исключаю, что документ могли утратить или уничтожить в больнице. Но нас убеждают в обратном, придумывая разные причины отсутствия протокола. Из-за этого мы не можем через суд оспорить результаты вскрытия и посмертный эпикриз», — отмечает Людмила Киселева.
Собеседница добавляет, что достоверность молекулярно-генетической экспертизы гистоархива, как и посмертный биоматериал Алексея, вызывали у семьи Киселевых большие вопросы. Поэтому родные кларнетиста обратились к специалистам-генетикам.
«Результаты рецензирования заключения эксперта оказались шокирующими. Они показали недостоверность выводов экспертизы», — делится информацией мать музыканта.
Людмила добавляет, что часть медработников и хирург, оказывавшие в больнице медицинскую помощь ее сыну, якобы не имели соответствующего для этого образования.
«Моего сына в больнице привязывали к кровати. Алексей делал попытки освободиться, реагировал на уколы, показывал муки, — напоминает собеседница. — Но сопровождавшие нас при посещении сына медработники, никак не разъясняли ситуацию».
Людмила добавляет, что в 2022 году, по поданным заявлениям, в Ростове должны были пройти проверки следствия.
«Возмущает, что материалы этих проверок отсутствуют. Установлено, что документы в Ростове утрачены или уничтожены», — уточняет Киселева.
В начале 2024 года родные Алексея повторно подали 15 заявлений в Москву с новыми доказательствами.
«У нас есть все основания полагать, что дефекты оказания медицинской помощи в больнице привели к причинению тяжелого вреда здоровью Алексея, повлекшему его смерть. А срок привлечения виновных к ответственности истекает из-за затягивания расследования», — резюмирует собеседница.
Ранее RostovGazeta выясняла, сколько лет требуется ростовчанам, чтобы доказать ошибки врачей.