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Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 15:34

Updated Сегодня, 15:34

Мать умершего в больнице Ростова кларнетиста рассказала, почему не наказаны виновные

Мать умершего в больнице Ростова кларнетиста рассказала, почему не наказаны виновные

28 февраля 2024, 15:32
Фото: 1MI
Мать умершего в больнице Ростова кларнетиста рассказала, почему не наказаны виновные

Мать умершего в больнице Ростова кларнетиста заявила, что виновные не наказаны

В редакцию RostovGazeta обратилась Людмила Киселева — мать умершего в 2017 году в ростовской больнице музыканта. Она рассказала, почему до сих пор виновные в гибели ее сына не привлечены к уголовной ответственности.

Компенсация больницы

Напомним, что ростовский кларнетист Алексей Киселев умер в больнице Ростова в 2017 году. До сих пор его родные делают все возможное, чтобы выяснить обстоятельства смерти молодого мужчины.

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По словам матери Алексея, за это время семье, потерявшей сына, удалось добиться лишь получения компенсации от больницы.

«Факт отсутствия оригинала протокола вскрытия установлен судом и следствием. Не исключаю, что документ могли утратить или уничтожить в больнице. Но нас убеждают в обратном, придумывая разные причины отсутствия протокола. Из-за этого мы не можем через суд оспорить результаты вскрытия и посмертный эпикриз», — отмечает Людмила Киселева.

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Шокирующий результат

Собеседница добавляет, что достоверность молекулярно-генетической экспертизы гистоархива, как и посмертный биоматериал Алексея, вызывали у семьи Киселевых большие вопросы. Поэтому родные кларнетиста обратились к специалистам-генетикам.

«Результаты рецензирования заключения эксперта оказались шокирующими. Они показали недостоверность выводов экспертизы», — делится информацией мать музыканта.

Фото: Изображение Midjourney

Людмила добавляет, что часть медработников и хирург, оказывавшие в больнице медицинскую помощь ее сыну, якобы не имели соответствующего для этого образования.

«Моего сына в больнице привязывали к кровати. Алексей делал попытки освободиться, реагировал на уколы, показывал муки, — напоминает собеседница. — Но сопровождавшие нас при посещении сына медработники, никак не разъясняли ситуацию».

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Документы пропали

Людмила добавляет, что в 2022 году, по поданным заявлениям, в Ростове должны были пройти проверки следствия.

«Возмущает, что материалы этих проверок отсутствуют. Установлено, что документы в Ростове утрачены или уничтожены», — уточняет Киселева.

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В начале 2024 года родные Алексея повторно подали 15 заявлений в Москву с новыми доказательствами.

«У нас есть все основания полагать, что дефекты оказания медицинской помощи в больнице привели к причинению тяжелого вреда здоровью Алексея, повлекшему его смерть. А срок привлечения виновных к ответственности истекает из-за затягивания расследования», — резюмирует собеседница.

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