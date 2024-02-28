Мать умершего в больнице Ростова кларнетиста рассказала, почему не наказаны виновные

Мать умершего в больнице Ростова кларнетиста заявила, что виновные не наказаны

В редакцию RostovGazeta обратилась Людмила Киселева — мать умершего в 2017 году в ростовской больнице музыканта. Она рассказала, почему до сих пор виновные в гибели ее сына не привлечены к уголовной ответственности.

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