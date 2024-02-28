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Published Сегодня, 17:11

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Updated Сегодня, 17:13

Квартиры-студии подорожали в Ростове до 3,4 миллиона рублей

Микроквартиры резко подорожали в Ростове

28 февраля 2024, 17:11
Фото: pxhere
Квартиры-студии подорожали в Ростове до 3,4 миллиона рублей

Квартиры-студии подорожали в Ростове до 3,4 миллиона рублей

Квартиры с площадью до 25 квадратных метров подорожали в Ростове за год, рассказали RostovGazeta аналитики «Авито недвижимость».

Студии в новостройках показали рост стоимости в 8%, а на вторичном рынке — в 27%. При этом предложение на первичном рынке выросло за год на 73%. Число же предлагаемых для покупки студий на «вторичке» сократилось на 12%.

Назван район Ростова-на-Дону с самыми дешевыми квартирами
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Средняя цена малогабаритной квартиры в новостройке Ростова сейчас составляет в среднем 3,4 миллиона рублей. На вторичном рынке жилье площадью до 25 квадратных метров будет стоить в районе 3,1 миллиона рублей.

Напомним, рынок жилья в Ростове просел в феврале на 20%. Это произошло потому, что из числа покупателей отсеялось много инвесторов. Стагнация наблюдается как на рынке первичной, так и на рынке вторичной недвижимости.

Ранее эксперт рассказал, почему многим ростовчанам ипотека не по карману.

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