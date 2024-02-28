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Published Сегодня, 15:41

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Началось строительство железной дороги через Ростов и новые регионы

Началось строительство железной дороги вдоль Азовского моря из Ростова в Крым

28 февраля 2024, 15:41
Фото: 1MI
Началось строительство железной дороги через Ростов и новые регионы
В новых регионах началось строительство железной дороги, которая свяжет Донбасс и Крым с Ростовской областью, о старте работ сообщили «Известия».

Пути прокладывают вдоль Азовского моря. Сообщается, что работы идут в круглосуточном режиме. На данном этапе они затрагивают территорию только новых регионов.

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Железная дорога свяжет Ростовскую область и Крым через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Предполагается, что новая дорога сократит путь из Ростова на полуостров на 200 километров.

Напомним, в прошлом году больше двух миллионов паспортов выдали в Ростовской области жителям новых регионов. Еще один миллион граждан поставили на учет.

Также на днях ЛДНР, Запорожье и Херсонскую область включили в состав Южного военного округа.

Ранее сообщалось, что строительство скоростной магистрали через Ростов в Москву стало дороже в 1,6 раза.

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