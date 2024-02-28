Началось строительство железной дороги вдоль Азовского моря из Ростова в Крым

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
Пути прокладывают вдоль Азовского моря. Сообщается, что работы идут в круглосуточном режиме. На данном этапе они затрагивают территорию только новых регионов.
Железная дорога свяжет Ростовскую область и Крым через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Предполагается, что новая дорога сократит путь из Ростова на полуостров на 200 километров.
Напомним, в прошлом году больше двух миллионов паспортов выдали в Ростовской области жителям новых регионов. Еще один миллион граждан поставили на учет.
Также на днях ЛДНР, Запорожье и Херсонскую область включили в состав Южного военного округа.
Ранее сообщалось, что строительство скоростной магистрали через Ростов в Москву стало дороже в 1,6 раза.