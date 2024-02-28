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Published Сегодня, 15:16

Modified Сегодня, 15:18

Updated Сегодня, 15:18

Напоминающий уютное кафе офис Альфа-Банка открыли в Красном Сулине

Напоминающий уютное кафе офис Альфа-Банка открыли в Красном Сулине

28 февраля 2024, 15:16
Фото: АО «Альфа-Банк»
Реклама. АО «Альфа-Банк» . erid: LjN8JzfKs
В Красном Сулине появился офис Альфа-Банка, в котором нет электронных очередей и компьютеров.

Это отделение нового поколения, которое больше напоминает уютное кафе. Дело в том, что посетители не встретят здесь привычные стойки и провода, а само пространство имеет свободную планировку.

Отделение расположено в самом центре города — на улице Первомайской, 10/12. Рядом находится остановка, либо можно приехать на машине и оставить ее на парковке.

Региональный Управляющий Альфа-Банка в Ростовской области Антон Бутенко выразил уверенность, что новый офис повысит качество и обеспечит доступность финансовых услуг для местных жителей. Посетители смогут оценить современные банковские технологии и высокие стандарты обслуживания.

В отделении предусмотрены все услуги, предлагаемые банком. Можно оформить бесплатную Альфа-карту с кешбэком и популярную кредитную карту. А специалисты проконсультируют по финансовым вопросам и помогут выбрать нужный продукт.

Офис доступен в будние дни с 10 до 19 часов. Добавим, что Альфа-Банк активно развивает свою сеть в Ростовской области, открывая современные офисы в различных городах.

Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г

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