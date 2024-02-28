Нужен ли в России реестр безвестных пациентов: мнение кандидата медицинских наук

Posted Сегодня, 18:05
Published Сегодня, 18:05
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
По его мнению, в системе обязательного медицинского страхования уже есть регистр, а закон «Об обязательном медицинском страховании» определяет правила страхования граждан. В этом законе также учтено понятие «незарегистрированных лиц», тех, у кого нет полиса обязательного медицинского страхования, но они обращаются за помощью в медицинские учреждения, пишет pravda.ru.
Специалист считает, что в лечебных учреждениях применяется подход «вылечим всех». Даже если человек без документов и полиса, его начинают лечить. Информация о таких пациентах передается в районное отделение полиции, однако задачей медицинских учреждений не является их идентификация, а скорее предоставление медицинской помощи. Данные о безвестных пациентах передаются в Министерство внутренних дел для последующей идентификации.
Таким образом, Константинов считает, что лечебные учреждения и правоохранительные органы уже эффективно сотрудничают при идентификации безвестных пациентов. По его мнению, задача медицинских учреждений состоит в оказании помощи таким пациентам, а не в сборе отпечатков пальцев и фотографировании.