Нужен ли в России реестр безвестных пациентов: мнение кандидата медицинских наук

Специалист считает, что в лечебных учреждениях применяется подход «вылечим всех». Даже если человек без документов и полиса, его начинают лечить. Информация о таких пациентах передается в районное отделение полиции, однако задачей медицинских учреждений не является их идентификация, а скорее предоставление медицинской помощи. Данные о безвестных пациентах передаются в Министерство внутренних дел для последующей идентификации.