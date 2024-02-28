Объем финансовой поддержки МСП под поручительства НГС превысил 1 трлн рублей

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, достигнутый результат по итогам прошлого года стал рекордным за всю продолжительность функционирования этой системы, пишет ТАСС. По его данным, по сравнению с 2022 годом объем привлеченного малыми и средними предпринимателями финансирования превысил 35%. На 5% увеличилось количество поддержанных кредитов и контрактов (56 тыс.).
Александр Исаевич добавил, что за пять лет работы Национальной гарантийной системы в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» субъекты МСП привлекли кредитных средств на 3,3 трлн рублей, обеспеченных гарантиями и поручительствами Корпорации МСП, региональных гарантийных организаций и МСП Банка.
По итогам 2023 года лидерами по приросту финансирования под гарантии и поручительства НГС стали: сфера гостиничного бизнеса и общепита. Лица, работающие в ней, получили 34,2 млрд рублей (рост на 76%). Лидирующими сферами стали транспортировка и хранение (90 млрд рублей, 66%), обрабатывающие производства (280 млрд рублей, 48%), а также научно-техническая деятельность (39 млрд рублей, 40%).
«Такой существенный прирост произошел за счет реализации специальной программы инвестиционного кредитования приоритетных отраслей „ПСК+1764“, — поделился Александр Исаевич. — Предоставленные малым и средним предприятиям этих сфер льготные кредиты позволили им расширить свое производство, наладить выпуск новой и увеличивать объемы уже выпускаемой продукции, а также создать рабочие места».
Лидерами среди регионов по приросту объемов финансирования МСП с поддержкой НГС стали Свердловская и Нижегородская области. В этих субъектах прирост составил 105% и 103%, до 44 и 45 млрд рублей соответственно. За этими регионами следуют Ростовская область, Москва и Санкт-Петербург. В этих регионах прирост к показателям прошлого года составил 59%, 52% и 44% (объем поддержки по итогам 2023 года составил 30 млрд, 210 млрд и 74 млрд соответственно).
В настоящее время участниками НГС являются Корпорация МСП, региональные гарантийные организации и МСП Банк. Их гарантии и поручительства позволяют предпринимателям получить банковское финансирование, когда собственных залоговых средств нет или их недостаточно. Льготное кредитование осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России Владимир Путин, реализацию курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.