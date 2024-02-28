rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:27

Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Объем финансовой поддержки МСП под поручительства НГС превысил 1 трлн рублей

Объем финансовой поддержки МСП под поручительства НГС превысил 1 трлн рублей

28 февраля 2024, 09:27
Фото: Изображение Midjourney
По итогам 12 месяцев 2023 года при поддержке участников Национальной гарантийной системы (НГС), оператором которой по решению правительства выступает Корпорация МСП, малые и средние предприятия получили более 1 трлн рублей заемных средств.

Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, достигнутый результат по итогам прошлого года стал рекордным за всю продолжительность функционирования этой системы, пишет ТАСС. По его данным, по сравнению с 2022 годом объем привлеченного малыми и средними предпринимателями финансирования превысил 35%. На 5% увеличилось количество поддержанных кредитов и контрактов (56 тыс.).

Александр Исаевич добавил, что за пять лет работы Национальной гарантийной системы в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» субъекты МСП привлекли кредитных средств на 3,3 трлн рублей, обеспеченных гарантиями и поручительствами Корпорации МСП, региональных гарантийных организаций и МСП Банка.

По итогам 2023 года лидерами по приросту финансирования под гарантии и поручительства НГС стали: сфера гостиничного бизнеса и общепита. Лица, работающие в ней, получили 34,2 млрд рублей (рост на 76%). Лидирующими сферами стали транспортировка и хранение (90 млрд рублей, 66%), обрабатывающие производства (280 млрд рублей, 48%), а также научно-техническая деятельность (39 млрд рублей, 40%).

«Такой существенный прирост произошел за счет реализации специальной программы инвестиционного кредитования приоритетных отраслей „ПСК+1764“, — поделился Александр Исаевич. — Предоставленные малым и средним предприятиям этих сфер льготные кредиты позволили им расширить свое производство, наладить выпуск новой и увеличивать объемы уже выпускаемой продукции, а также создать рабочие места».

Лидерами среди регионов по приросту объемов финансирования МСП с поддержкой НГС стали Свердловская и Нижегородская области. В этих субъектах прирост составил 105% и 103%, до 44 и 45 млрд рублей соответственно. За этими регионами следуют Ростовская область, Москва и Санкт-Петербург. В этих регионах прирост к показателям прошлого года составил 59%, 52% и 44% (объем поддержки по итогам 2023 года составил 30 млрд, 210 млрд и 74 млрд соответственно).

В настоящее время участниками НГС являются Корпорация МСП, региональные гарантийные организации и МСП Банк. Их гарантии и поручительства позволяют предпринимателям получить банковское финансирование, когда собственных залоговых средств нет или их недостаточно. Льготное кредитование осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России Владимир Путин, реализацию курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Подпишитесь
Зоолог Тихонов объяснил, куда из водоемов Ростовской области пропала крупная рыба
Сегодня, 07:33
Автомеханик объяснил, как уберечь автомобиль от взлома
Сегодня, 08:12
Правозащитник Левченко призвал идти в суд водителей, попавших в ДТП на М-4 «Дон»
Сегодня, 06:49
Двух высокопоставленных чиновников потребительского рынка задержали на Дону
Сегодня, 05:36
Два колеса отвалились от маршрутки и протаранили машины в Таганроге
Сегодня, 08:11
Ростовский гидрометцентр рассказал, какая погода ждет дончан в конце февраля
Вчера, 17:54