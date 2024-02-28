Огромные сроки запросили в Ростове для пятерых иностранных наемников ВСУ

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Обвиняемыми стали граждане Швеции Густавссон Матиас, Хорватии Пребег Векослав, Великобритании и Северной Ирландии Хардинг Джон и Хил Дилан. Также тюремный срок грозит Хиллу Эндрю.
Гособвинитель запросил сроки от 5 до 21 года заключения. Продолжение прений состоится 9 апреля.
«Суд проходит без присутствия подсудимых», — уточнили в суде.
Ранее появилась информация, что пять иностранных наемников принимали участие в спецоперации на стороне ВСУ. О том, в чем обвиняют фигурантов, читайте по ссылке.
Ранее в Ростове осудили подельника украинских террористов, который планировал жечь здания.