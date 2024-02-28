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Огромные сроки запросили в Ростове для пятерых иностранных наемников ВСУ

Огромные сроки запросили в Ростове для пятерых иностранных наемников ВСУ

28 февраля 2024, 05:19
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону гособвинитель запросил большие сроки для иностранцев по делу о наемничестве, сообщает Южный окружной военный суд.

Обвиняемыми стали граждане Швеции Густавссон Матиас, Хорватии Пребег Векослав, Великобритании и Северной Ирландии Хардинг Джон и Хил Дилан. Также тюремный срок грозит Хиллу Эндрю.

Гособвинитель запросил сроки от 5 до 21 года заключения. Продолжение прений состоится 9 апреля.

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«Суд проходит без присутствия подсудимых», — уточнили в суде.

Ранее появилась информация, что пять иностранных наемников принимали участие в спецоперации на стороне ВСУ. О том, в чем обвиняют фигурантов, читайте по ссылке.

Ранее в Ростове осудили подельника украинских террористов, который планировал жечь здания.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#ВСУ#Иностранцы#Наемники#Происшествия
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