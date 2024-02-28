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Posted Сегодня, 16:22

Published Сегодня, 16:22

Modified Сегодня, 16:24

Updated Сегодня, 16:24

В воскресенье, 3 марта, в Ростов прибудет тематический поезд Минобороны «Сила в правде»

Поезд Минобороны со стрелковым оружием прибудет в Ростов 3 марта

28 февраля 2024, 16:22
Фото: 1MI
В воскресенье, 3 марта, в Ростов прибудет тематический поезд Минобороны «Сила в правде»

В Ростов 3 марта прибудет поезд Минобороны с выставкой оружия

В воскресенье, 3 марта, в Ростов прибудет тематический поезд Минобороны «Сила в правде», рассказали в областном правительстве.

В составе поезда будет девять вагонов. Там представят несколько экспозиций, посвященных Сухопутным войскам, Воздушно-космическим силам, ВМФ, ВДВ и Юнармии. На платформе рядом с поездом отроют выставку стрелкового оружия.

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Также для посетителей экспозиции споют творческие коллективы Минобороны и донские артисты.

Мероприятие будет открыто с 09.30 до 13.30.

Ранее сообщалось, что международный кинофестиваль проведут в Ростове-на-Дону. Мероприятие будет посвящено документальному кино и медиапроектам «Линия фронта».

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