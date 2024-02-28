Поезд Минобороны со стрелковым оружием прибудет в Ростов 3 марта

Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
В составе поезда будет девять вагонов. Там представят несколько экспозиций, посвященных Сухопутным войскам, Воздушно-космическим силам, ВМФ, ВДВ и Юнармии. На платформе рядом с поездом отроют выставку стрелкового оружия.
Также для посетителей экспозиции споют творческие коллективы Минобороны и донские артисты.
Мероприятие будет открыто с 09.30 до 13.30.
Ранее сообщалось, что международный кинофестиваль проведут в Ростове-на-Дону. Мероприятие будет посвящено документальному кино и медиапроектам «Линия фронта».