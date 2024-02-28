Полиция в Ростовской области отказывалась оплачивать услуги спецстоянки

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Предпринимателю удалось выиграть сразу два дела против полиции. В одном из заявлений он потребовал 44,9 тысячи рублей за хранение транспорта на спецстоянке в Батайске на улице Калинина.
В 2019 году сотрудник полиции отдал на хранение на 72 дня полуприцеп, который признали вещественным доказательством. Стоимость услуги тогда составляла 26 рублей в час.
Бизнесмен потребовал от полиции оплату, но получил отказ.
«В ответ от ВРИО начальника Отдела МВД России по Аксайскому району поступило письмо об отказе в удовлетворении требований об оплате стоимости хранения и перемещения транспортного средства с указанием на отсутствие договора хранения», — говорится в документации.
После этого предприниматель обратился в суд, который теперь постановил взыскать с МВД 44,9 тысячи рублей.
Добавим, что этот же бизнесмен выиграл еще одно дело, но уже на 434 тысячи рублей за услуги по хранению транспорта.
Ранее почти 13 миллиардов рублей потребовали от структуры закрывшейся в Ростове IKEA.