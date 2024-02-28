rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Полиция в Ростовской области отказывалась оплачивать услуги спецстоянки

Полиция в Ростовской области отказывалась оплачивать услуги спецстоянки

28 февраля 2024, 07:08
Фото: 1MI
Полиция в Ростовской области отказывалась оплачивать услуги спецстоянки

Почти 500 тыс рублей взыскал бизнесмен с полиции в Ростовской области

В Ростовской области взыскали деньги с МВД России по иску местного бизнесмена, говорится в документах арбитражного суда.

Предпринимателю удалось выиграть сразу два дела против полиции. В одном из заявлений он потребовал 44,9 тысячи рублей за хранение транспорта на спецстоянке в Батайске на улице Калинина.

В 2019 году сотрудник полиции отдал на хранение на 72 дня полуприцеп, который признали вещественным доказательством. Стоимость услуги тогда составляла 26 рублей в час.

Суд взыскал с ростовского племзавода почти 2 млрд рублей долгов
Узнать подробнее

Бизнесмен потребовал от полиции оплату, но получил отказ.

«В ответ от ВРИО начальника Отдела МВД России по Аксайскому району поступило письмо об отказе в удовлетворении требований об оплате стоимости хранения и перемещения транспортного средства с указанием на отсутствие договора хранения», — говорится в документации.

После этого предприниматель обратился в суд, который теперь постановил взыскать с МВД 44,9 тысячи рублей.

Добавим, что этот же бизнесмен выиграл еще одно дело, но уже на 434 тысячи рублей за услуги по хранению транспорта.

Ранее почти 13 миллиардов рублей потребовали от структуры закрывшейся в Ростове IKEA.

Читайте также:
Суд взыскал с ростовского племзавода почти 2 млрд рублей долговОколо 27 млн рублей взыскали с гандбольного клуба в Ростовской областиПеревозчик не смог взыскать 70 млн рублей с Минфина Ростовской области
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Бизнесмен#Полиция#Происшествия#Спецстоянка
Подпишитесь
Зоолог Тихонов объяснил, куда из водоемов Ростовской области пропала крупная рыба
Сегодня, 07:33
Автомеханик объяснил, как уберечь автомобиль от взлома
Сегодня, 08:12
Правозащитник Левченко призвал идти в суд водителей, попавших в ДТП на М-4 «Дон»
Сегодня, 06:49
Двух высокопоставленных чиновников потребительского рынка задержали на Дону
Сегодня, 05:36
Два колеса отвалились от маршрутки и протаранили машины в Таганроге
Сегодня, 08:11
Ростовский гидрометцентр рассказал, какая погода ждет дончан в конце февраля
Вчера, 17:54