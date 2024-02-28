После рейдов в Ростовской области 36 мигрантам вручили повестки в военкомат

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
В среду, 28 февраля, сотрудники полиции объявили, что в Ростовской области прошли рейды в сфере миграции. Сотрудники миграционного контроля и оперативники ФСБ провели мероприятия, чтобы найти граждан других стран, которые незаконно работают на предприятиях Ростовской области.
В итоге рейдов полицейским удалось выявить 35 нарушений миграционного законодательства, в том числе нарушение правил въезда, режима пребывания и правил трудоустройства. Вместе с этим у 36 мигрантов отсутствовали отметки о постановке на воинский учет, им вручили повестки — теперь мигрантам нужно посетить военкоматы.
Также в Аксайском районе обнаружили одного мигранта, который не выполнил решение суда и остался в России, несмотря на решение о самостоятельном выезде.
В заключение полиция сообщила, что семь граждан выдворят из страны, а 16 нарушителям миграционного законодательства придется заплатить штрафы.
Ранее в Ростовской области осудили граждан, виновных в организации канала незаконной миграции в страну.