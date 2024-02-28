После рейдов в Ростовской области 36 мигрантам вручили повестки в военкомат

В итоге рейдов полицейским удалось выявить 35 нарушений миграционного законодательства, в том числе нарушение правил въезда, режима пребывания и правил трудоустройства. Вместе с этим у 36 мигрантов отсутствовали отметки о постановке на воинский учет, им вручили повестки — теперь мигрантам нужно посетить военкоматы.