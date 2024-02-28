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Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Появились кадры дрона, из-за которого эвакуировали школу в Ростове-на-Дону

Появились кадры дрона, из-за которого эвакуировали школу в Ростове-на-Дону

28 февраля 2024, 12:54
Фото: Яндекс.Карты
Появились кадры дрона, из-за которого эвакуировали школу в Ростове-на-Дону

Губернатор Голубев показал дрон, из-за которого эвакуировали школу в Ростове

В Ростове-на-Дону причиной эвакуации школы №54 стал обнаруженный квадрокоптер, заявил губернатор Василий Голубев.

Информация о эвакуации учреждения появилась сначала в социальных сетях. Сообщалось, что детей отправили домой, а территорию оцепили.

Согласно заявлению губернатора, причиной эвакуации стал квадрокоптер, найденный примерно в 13:00. В ходе обследования на нем не было обнаружено взрывоопасных предметов.

Вызвали минеров: дрон стал причиной эвакуации школы №54 в Ростове-на-Дону
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Губернатор Голубев показал дрон, из-за которого эвакуировали школу в РостовеГубернатор Голубев показал дрон, из-за которого эвакуировали школу в Ростове
Губернатор Голубев показал дрон, из-за которого эвакуировали школу в Ростове
Фото: ТГ канал Василия Голубева

В данный момент на месте работают правоохранительные органы. Глава региона опубликовал фотографию квадрокоптера, который больше похож на самодельный. Он обмотан скотчем и из него торчат провода, сам он лежит на газоне.

Пользователи в комментариях написали, что нужно искать человека, который его запускал над школой. Другие предположили, что в тот момент он находился рядом с образовательным учреждением.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Эвакуация#Школа#Губернатор#Квадрокоптер#Взрывоопасные предметы#Происшествия
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