Появились кадры дрона, из-за которого эвакуировали школу в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Информация о эвакуации учреждения появилась сначала в социальных сетях. Сообщалось, что детей отправили домой, а территорию оцепили.
Согласно заявлению губернатора, причиной эвакуации стал квадрокоптер, найденный примерно в 13:00. В ходе обследования на нем не было обнаружено взрывоопасных предметов.
В данный момент на месте работают правоохранительные органы. Глава региона опубликовал фотографию квадрокоптера, который больше похож на самодельный. Он обмотан скотчем и из него торчат провода, сам он лежит на газоне.
Пользователи в комментариях написали, что нужно искать человека, который его запускал над школой. Другие предположили, что в тот момент он находился рядом с образовательным учреждением.