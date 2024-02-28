Правильный подход к строительству и благоустройству может решить вопросы подтоплений

— Если разобрать каждый отдельно взятый участок подтопления, то мы обнаружим или полное отсутствие раздела вертикальной планировки (организация рельефа) в связке с прилегающими участками, или можем проследить по времени застройку близ расположенных балок, через которые ранее уходила вода. Можно предположить что не выполнялись также рекомендации по соотношению площади твердых покрытий и открытых участков почвы. А это — немаловажный пункт! Так как твердые покрытия с бетонным основанием и открытая почва имеют совершенно разные коэффициенты проницаемости, что в свою очередь, влияет на скорость фильтрации воды в грунте. Для дорожно-тропиночной сети есть апробированные виды водопроницаемых покрытий, перечисленные в каталоге элементов и узлов открытых пространств Стандарта комплексного развития территорий. Кроме того, при новой застройке или в процессе реновации необходимо учитывать площади стоков и их характеристики для устройства инженерных сооружений с соответствующей пропускной способностью, — говорит Екатерина Котлярова.