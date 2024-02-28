Правильный подход к строительству и благоустройству может решить вопросы подтоплений

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Некоторые эксперты связывают это с грунтовыми водами, другие с повсеместной застройкой, которая приводит к увеличению дождевых стоков из-за уменьшения площади газонов. По мнению третьей группы — причина кроется в отсутствии ливневок или аварийных коммуникаций. RostovGazeta попыталась разобраться в вопросе и выяснить действительную причину подтоплений.
Прежде чем разбираться в причинах подтоплений стоит посмотреть на проблему со всех сторон и выяснить что же происходит на самом деле.
В самой донской столице во время дождей, которые за последние несколько лет превратились в тропические ливни, действительно топит низины и причина банальна — отсутствие качественной ливневой канализации. Здесь можно говорить много, но если бы все работало как нужно, вряд ли в затопленных канавах после дождей, могли вылавливать мертвых, а таких случаев, как мы знаем уже было несколько.
Как показывает статистика, сильнее всего от подтоплений в настоящее время страдают городские пригороды. Среди них как поселки, так и садоводческие товарищества. Например новый 2024 год жители СНТ «Братство» и «Вираж» встречали на ледовом катке, который образовался из-за выхода грунтовых вод прямо в их дворах.
В направлении Северного обхода Ростова ситуация также не радует. Ленинакан, Ленинаван и Красный Крым также почувствовали на себе бремя подтоплений, с которым помочь местная администрация просто не в силах.
Топит и другие направления донской столицы. Затопление грунтовыми водами и фекалиями улиц Батайска, уже давно превратились в притчу во языцех, о которой не писал только ленивый. Но как говорил известный баснописец: — «Воз и ныне там», и в нашем случае, он полон грунтовых вод. Так что же все-таки происходит?
По мнению руководителя АНО «Парк Темерник» Екатерины Котляровой, основная причина подтоплений городских территорий должна учитываться в момент проектирования и застройки участков, которые в дальнейшем будут подтапливаться.
— Если разобрать каждый отдельно взятый участок подтопления, то мы обнаружим или полное отсутствие раздела вертикальной планировки (организация рельефа) в связке с прилегающими участками, или можем проследить по времени застройку близ расположенных балок, через которые ранее уходила вода. Можно предположить что не выполнялись также рекомендации по соотношению площади твердых покрытий и открытых участков почвы. А это — немаловажный пункт! Так как твердые покрытия с бетонным основанием и открытая почва имеют совершенно разные коэффициенты проницаемости, что в свою очередь, влияет на скорость фильтрации воды в грунте. Для дорожно-тропиночной сети есть апробированные виды водопроницаемых покрытий, перечисленные в каталоге элементов и узлов открытых пространств Стандарта комплексного развития территорий. Кроме того, при новой застройке или в процессе реновации необходимо учитывать площади стоков и их характеристики для устройства инженерных сооружений с соответствующей пропускной способностью, — говорит Екатерина Котлярова.
То есть, по мнению эксперта категорически противопоказано засыпать устья балок и делать запруды, а также перекрывать существующие дренажные системы как это было сделано скажем поблизости СНТ «Вираж», когда под застройку отдали поле вблизи Калмыцкой балки, а зоны водоотведения залили бетоном.
Безусловно, спустя какое-то время там проложили трубу для водоотведения, но ее диаметр в 200 миллиметров не смог справиться со своей задачей, в результате чего озеро вышло из берегов и стало топить ближайшие СНТ.
— Вода все равно находит себе дорогу и, к сожалению, на последних примерах — она приходит на участки и дома жителей нашего города. Поэтому сейчас, как никогда, требуется приложить максимум усилий для профессионального решения возникшей проблемы, и в будущем грамотно проектировать, — подчеркивает руководитель АНО «Парк Темерник».
Какого бы большого количества родников не фиксировали гидрогеологи на территории Ростова-на-Дону, актуальных данных исследований недостаточно, чтобы заявить, что вся проблема в сложной гидрогеологии. Это подтверждают проекты с правильным учетом факторов окружающей среды и разработкой комплексной вертикальной планировки для объектов капитального строительства и благоустройства.
— В частности, для решения задачи подтоплений сейчас, запланировано гидрологическое исследование и обновление спутниковой съемки для понимания фактической ситуации с грунтовыми водами. Возможно, по результатам полученных в нем данных, можно будет сделать более развернутые выводы, — предполагает Екатерина Котлярова.
По ее словам, родник это источник, который имеет естественный выход подземных вод на поверхность. Место его выхода обусловлено рельефом, геологическими условиями и другими факторами.
— К сожалению, в нашем богатом водными объектами регионе в настоящее время отсутствует структура, основным направлением работы которой была бы гидрогеология города и изучение водных проблем. При этом, интерес общественности к этому вопросу только растет. Так, городской активист Владимир Гиро, несколько лет назад изучил более тысячи учетных карточек родников Ростовской области на период 1940–1950 гг и выявил ряд несовпадений с существующим местоположением некоторых из них в черте города. Также он составил интерактивную карту родников, на которой видно, что благоустроенными и, соответственно, социально значимыми из них является только пятая часть, — делится директор АНО «Парк Темерник».
На одной из встреч, которая проходила ДГТУ специалисты АНО рассматривали родники как неотъемлемую часть общей гидрологической системы реки Темерник. Согласно их наблюдениям, порядка половины известных родников Ростова-на-Дону (118 из 235 по результатам исследований В. Гиро) с ней связаны.
— Работая с проблемами реки, мы захватываем и вопросы балок и родников, однако здесь очень важна вовлеченность районных администраций, профессионального сообщества и граждан, — добавляет Екатерина Котлярова.
Сегодня АНО «Формирование городского экологического парка „Темерник“ формирует вокруг себя сообщество „людей реки“, объединенных любовью к городу и желанием восстановить нашу исторически значимую малую реку. В настоящее время проект и деятельность организации выходит на новый уровень благодаря расширению взаимодействия со студенческим научным сообществом Института опережающих технологий ДГТУ и представителями бизнеса.
Представители организации уверены, что практически каждый водный объект будь то родник Сурб Хач или Гремучий, по своему уникален. И каждый из них способен стать общественно значимым достоянием.
Однако, на первом месте для активистов организации на сегодня, стоит привлечение внимания к продолжающемуся загрязнению Безымянной балки и отсутствию благоустройства многих точечных источников возле построенных и строящихся жилых комплексов, а также других крупных объектов городской застройки и, как следствие, продолжение развития идеи создания непрерывного линейного парка вдоль реки Темерник, в том числе через подготовку соответствующих изменений в Генеральный план города. Вот о чем нужно говорить, и тогда проблема как родников, так и подтоплений городских территорий начнет постепенно решаться.